Vincitrice di Sanremo Giovani, CLARA porta sul palco del Festival di Sanremo 2024 ‘Diamanti grezzi’, un brano che parla di accettazione e scoperta di sé.

Tra i debuttanti del Festival di Sanremo 2024 c’è anche CLARA, cantautrice che arriva sul palco del Teatro Ariston da vincitrice di Sanremo Giovani. Se con il brano Boulevard la giovane artista – che il grande pubblico conosce nei panni di Crazy J nella fortunatissima serie Mare Fuori – si era imposto tra le proposte degli emergenti, per il festival dei Big Clara ha scelto Diamanti grezzi. Il brano, in radio e negli store digitali a partire dal 7 febbraio, vede le firme della stessa Soccini con Alessandro La Cava e Francesco “Katoo” Catitti, che ha curato anche la produzione.

A proprio agio davanti alla macchina da presa e agli obiettivi dei fotografi, la cantautrice affida alla musica il racconto delle sue fragilità e insicurezze. In Diamanti grezzi, infatti, c’è infatti la presa di coscienza che la ricerca spasmodica delle perfezione ferisce fino a paralizzarci. Meglio, quindi, imparare a lasciare andare per vivere in libertà, abbandonando l’ansia di deludere le aspettative altrui.

Come ti presenteresti a chi ancora non ti conosce (qui anche la nostra precedente intervista)?

Sono nata a Travedona Monate, in provincia di Varese, e sono stata una bambina irrequieta. La mia passione per la manica è nata presto, quando il nonno regalò una pianola a mio fratello. Da ragazzina mi sono trasferita a Milano per fare la modella ma il mio obiettivo è sempre stato quello di dedicarmi alla musica. E appena ho potuto mi sono concentrata solo su quello. La quarantena ha segnato per me un momento di cambiamento: sono tornata a casa di mia mamma, e ho raccolto quello che avevo scritto negli anni, facendo uscire qualche brano su Instagram. Da lì a poco ho firmato con la mia prima etichetta ma le cose non sono andate come volevo.

Che cosa è successo?

Avevo sviluppato una grande ansia, sia economica sia di responsabilità verso me stessa, perché avevo un grande sogno e, da perfezionista, volevo ambire al massimo in tutto. Ma alla fine sono crollata completamente. Sono stati due anni molto difficili, in cui ho continuato a pubblicare canzoni ma quasi non avevo voglia di uscire di casa. Ero arrabbiata con me stessa e col mondo, ma non esternavo questa cosa se non a pochissime persone come il mio manager, non me la sentivo. Di mio sono estroversa e amo conoscere gli altri ma ci sono momenti in cui faccio molta fatica e preferisco stare tra me e me

Che cosa ti ha fatto tenere duro?

Quando stavo per buttare la spugna è entrato nella mia vita Coco, il mio cane, e il regista Ivan Silvestrini mi ha proposto il ruolo di Crazy J in Mare Fuori. Sono andata in tilt perché non sapevo se accettare o meno, non mi sentivo all’altezza. Ma mi sono buttata e meno male che l’ho fatto: la mia vita si è stravolta. Da lì, come dico anche in Diamanti grezzi, ho capito che quando non hai la paura di raggiungere perfezione, spacchi con te stesso. È il momento in cui respiri e apprezzi ogni piccola cosa. E tutto ha iniziato a girare bene.

Ti abbiamo vista a Sanremo Giovani e ora si aprono le porte dell’Ariston: come la stai vivendo?

Cercando, appunto, di godermi ogni momento. Sanremo Giovani è stata l’emozione più grande, una sorpresa parteciparci. Figuriamoci vincerlo: l’annuncio della vittoria da parte di Amadeus è stato straordinario! Ho vissuto e sto vivendo un cambiamento dopo l’altro.

Come è nato il brano?

Di solito prima scrivo il testo e poi arriva il titolo. Invece, in questo caso, avevo già in mente il titolo perché volevo proprio mandare il messaggio che la perfezione non è qualcosa da raggiungere. Meglio essere un diamante grezzo alla continua scoperta di se stessi. In questo senso , Diamanti grezzi ha sicuramente molti elementi autobiografici perché parla dell’accettarsi. E volevo raccontare quello che crescendo si scopre, ovvero che la guerra per la perfezione non porta da nessuna parte.

Per la serata cover ti ascolteremo cantare Il cerchio della vita con Ivana Spagna: come mai questa scelta?

Sono molto legata al brano Il cerchio della vita, perché in qualche racchiude il significato di tutte le canzoni che ho fatto uscire, parlando della vita e delle fragilità. Poi mi ricorda la me stessa dell’infanzia, che strappava biberon e iniziava a cantare anche se non capivo per bene il testo della canzone. La cosa bella dell’arte è che matura con noi. Poi avrò con me un coro di bambini, perché credo sia una canzone perfetta per le loro voci.

Diamanti grezzi è il primo brano che anticipa il disco d’esordio, ‘Primo’: che cosa puoi raccontare?

Secondo me, ogni volta che condividi la musica con gli altri in qualche modo devi meritartelo e devi meritarti anche il loro ascolto. Nell’ultimo anno sono cresciuta molto, la mia vita è cambiata e sto compiendo i primi passi per realizzare il mio sogno di sempre. Ho voluto racchiudere i miei sentimenti all’interno di un racconto, una sorta di carta d’identità della mia vita fino a qui. Nel disco, poi, ci sarà anche il brano Ragazzi Fuori che farà da colonna sonora a Mare Fuori 4, su RaiPlay dal 1° febbraio e poi in onda su Rai2.

A seguire, anche il tour: come sarà?

Nell’estate 2023 ho fatto alcune ospitate ma questo sarà il mio primo tour ed è un sogno che si realizza. Non vedo l’ora di cantare con il pubblico e conoscere le persone. Punto molto a godermi ogni momento perché spesso andiamo troppo di fretta e archiviamo tutto subito. Sto cercando di apprezzare ogni singolo step e intendo farlo anche con questo tour, non dando niente per scontato.

CALENDARIO CLARA LIVE 2024

Domenica 17 marzo – Padova , Hall

, Hall Mercoledì 20 marzo – Firenze , Viper Theatre

, Viper Theatre Giovedì 21 marzo – Roma , Largo Venue

, Largo Venue Venerdì 22 marzo – Bardi , Demodè Club

, Demodè Club Domenica 24 marzo – Napoli , Duel Club

, Duel Club Martedì 26 marzo – Milano, Magazzini Generali

