Nel cast di ‘Mare Fuori 3’ la new entry Clara Soccini, in arte CLARA, è la trapper Crazy J che interpreta ‘Origami all’alba’, hit dentro e fuori dallo schermo. La nostra intervista.

Dalla musica al piccolo schermo e ritorno, in un dialogo costante che racconta non solo l’incontro fra le arti ma anche la versatilità di un’artista. Lei è Clara Soccini, in arte solo CLARA, e nella serie tv del momento ‘Mare Fuori 3’ interpreta la trapper milanese Crazy J. A unirle, sul set come nella vita, è l’amore per la musica che proprio nella fiction Rai sbarcata anche su Netflix si esprime in un brano divenuto in breve una hit.

Origami all’alba, infatti, ha superato i confini della serialità entrando negli ascolti streaming di milioni di persone. Certificato Disco di Platino, il brano ha debuttato al quinto posto su Spotify Italia e si mantiene nelle posizioni più alte della classifica singoli FIMI/GFK. Fresca dell’ingresso in Warner Music Italy, CLARA è autrice della traccia insieme al collega Matteo Paolillo – anche lui entrato nel roster della major –e Lolloflow.

Ospite al B.A. Film Festival in occasione di un incontro con il cast di ‘Mare Fuori 3’, Clara ci racconta il momento fortunato che sta vivendo. “Sono molto grata di aver partecipato alla serie”, spiega. “Ha sicuramente offerto un trampolino di lancio a quella che è la mia musica, la mia passione. Anzi, sono felicissima di aver portato in scena Giulia perché come me ha questa gran passione per la musica, che ha salvato lei tanto quanto me quando ero più piccola”. Travolta, insieme ai colleghi di set da un successo virale, CLARA ha debuttato nella fiction nell’ultima stagione.

“Nasco come cantante e non come attrice e in ‘Mare Fuori’ entro nella terza stagione,”, racconta Soccini. “Ci tengo sempre a dire che il mio mondo è quello della musica ma non mi precludo niente e quest’esperienza ha aiutato anche la mia musica, che è la mia passione”. Sull’ingresso nella serie, dice: “Ricordo che quando il regista (Ivan Silvestrini, ndr) mi ha contattato mi disse che mi vedeva bene nei panni di questa trapper. Sul set mi hanno fatto sentire super accolta, dalla prima scena e sono felicissima del riscontro che stiamo avendo”.

“La cosa che mi ha reso più felice è il fatto che le persone hanno subito fatto lo switch dalla musica al cinema, una cosa di cui avevo paura. Per questo, dico, sono quasi sbalordita per il cambiamento, anche nella musica. E sono ovviamente sorpresa del successo che sta avendo il brano Origami all’alba – confessa CLARA – Spero sia l’inizio di un qualcosa di ancora più grande per quanto riguarda la musica. Tra pochissimo, poi, ci saranno tante novità!”.

Della genesi del singolo, entrato ai vertici delle chart e di cui esistono due versioni, l’artista racconta. “Il titolo mi è venuto in mente mentre ero in studio con Matteo Paolillo perché mi dava quell’idea di nostalgia che mi appartiene molto. Sono una persona che riflette molto di notte e gioco coi pezzi di carta, quindi ho pensato che Origami all’alba fosse perfetto. Le linee melodiche e il testo sono mie ma le ho scritte accompagnate da Matteo”.

CLARA è ospite ai compagni di set Lucrezia Guidone – madrina della XXI edizione del BAFF –, Vincenzo Ferrera e Domenico Cuomo, ospiti di un incontro speciale del B.A. Film Festival andata sold out in una manciata di minuti.

