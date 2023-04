Dal cast di ‘Mare Fuori’ ai registi Jerzy Skolimowski e Marco Bellocchio, da Simona Ventura a Paolo Jannacci. I volti del BAFF2023.

Dal 15 al 21 aprile, Busto Arsizio (VA) torna a ospitare la rassegna cinematografica B.A. Film Festival che giunge quest’anno alla sua ventunesima edizione. Madrina 2023 Lucrezia Guidone, attrice che si divide tra cinema, teatro e tv, tra i volti della serie fenomeno del momento Mare Fuori. E proprio al titolo amatissimo è dedicato un incontro speciale – i cui posti sono stati polverizzati in pochi minuti – nella serata di domenica 17 aprile.

Al BAFF 2023 sono, infatti, attesi oltre a Lucrezia anche Domenico Cuomo, Vincenzo Ferrera e Clara Soccini che racconteranno al pubblico del festival il successo di Mare Fuori. Tra sogni, coraggio e storie di riscatto di un gruppo di giovani detenuti. Guidone in qualità di madrina sarà anche impegnata nella serata inaugurale, sabato 15 aprile al teatro Sociale Delia Cajelli, con ospite d’onore il regista polacco Jerzy Skolimowski. In occasione dell’incontro pubblico condotto da Steve Della Casa, sarà consegnato il Premio Speciale BAFF 2023. Sul palco nella prima serata anche Francesco Di Leva, a cui andrà il premio Miglior attore BAFF 2023.

Foto da Ufficio Stampa

Dall’apertura alla chiusura, venerdì 21 aprile sarà Marco Bellocchio a ricevere il Premio Dino Ceccuzzi Platinum 2023 all’eccellenza cinematografica. Il regista italiano sarà ospite della serata finaleal cinema Lux (Piazza San Donato 6), protagonista di un incontro pubblico con il direttore artistico. “Anche quest’anno il festival di Busto Arsizio sarà, come è da sempre nelle nostre intenzioni, un festival che valorizza l’amore per il cinema”, dichiarano Paola Poli e Steve Della Casa. Un festival che “esalta la coraggiosa attività di chi gestisce oggi una sala cinematografica, che propaganda l’importante attività dell’Istituto Michelangelo Antonioni. “ che si svolge in perfetta sintonia con un’amministrazione comunale attenta e sensibile”.

Entusiasmo e soddisfazione anche nelle parole del Presidente di B.A. Film Factory Alessandro Munari. “Una squadra di lavoro d’eccellenza e un’amministrazione lungimirante consentono di organizzare anche in questa edizione un evento culturale di alto livello. Coinvolgendo la cittadinanza e diversi ambienti culturali, nella continuità di quanto svolto nei venti anni passati”.

I film in anteprima, la sezione Effetto Cinema e le Masterclass

Foto da Ufficio Stampa

L’edizione 2023 del BAFF vanta due titoli in anteprima rispetto all’uscita nei cinema. Sul fronte internazionale L’innamorato, l’arabo e la passeggiatrice (Viens je t’emmène) di Alain Guiraudie in uscita in Italia con Satine Film. Presentato in apertura della sezione Panorama alla 72ma Berlinale e ai Rendez-Vous – del Cinema Francese, indaga la psiche della società Francese. Sul versante dei film italiani al festival, invece, Le mie ragazze di carta di Luca Lucini con Maya Sansa, Neri Marcorè e Giuseppe Zeno. A incontrare il pubblico del BAFF il regista e l’attore Andrea Pennacchi.

La sezione Effetto Cinema prende quest’anno il nome Ritratti e presenta una serie di documentari che raccontano, alcune figure emblematiche dell’ultimo scorcio del XX secolo. Cinque i titoli selezionati, a partire da Marco inedito. Gli ultimi 100 giorni di Marco Pannella di Simona Ventura, al BAFF2023 per presentarlo insieme a Giovanni Terzi. E ancora, Umberto Eco – la biblioteca del mondo di Davide Ferrario, Gianni Agnelli in arte l’Avvocato di Emanuele Imbucci, Souvenir D’Italie di Giorgio Verdelli e Pier Paolo Pasolini – Una visione nuova di Giancarlo Scarchilli.

Tanti anche gli appuntamenti per gli studenti grazie alla storica rassegna Made in Italy – Scuole, che si rivolge agli allievi delle scuole secondarie di secondo grado con proiezioni, ospiti e critici. E non mancheranno le Masterclass pensate per gli studenti ma aperte al pubblico. Tra i protagonisti Francesco Grisi (Martedì 18 aprile), fondatore di EDI Effetti Digitali Italiani, e Marco Salom (mercoledì 19 aprile), regista e produttore esecutivo di spot pubblicitari, videoclip musicali, trasmissioni televisive ed eventi musicali.

Foto di Maciej Komorowski da Ufficio Stampa Foto di Anna Camerlingo da Ufficio Stampa

Non solo cinema

Dallo schermo alla carta stampata con la sezione BAFF in Libreria che quest’anno propone tre i libri. Stringimi a te di Sarah Maestri, racconto emozionante di una storia vera edito da Garzanti. A parlarne l’autrice. E la vita bussò – Mario Lavezzi racconta 50 anni di musica di Luca Pollini e Mario Lavezzi, che intervengono al B.A Film Festival con una presentazione tra parole e musica, con canzoni eseguite dal vivo. E, infine, Enzo Jannacci. Ecco tutto qui di Paolo Jannacci e Enzo Gentile. Diviso per decenni, il testo ritrae Jannacci come testimone del suo tempo. Il libro è edito da Hoepli.

Il programma completo con le informazioni per partecipare agli incontri sul sito ufficiale a questo link. Il BAFF – B.A. Film Festival – diretto da Steve della Casa e Paola Poli è organizzato da B.A. Film Factory, presieduta da Alessandro Munari, con il Comune di Busto Arsizio e il supporto dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni.

Foto da Ufficio Stampa