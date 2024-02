Ospite di Giovanni Vernia su RDS, Geolier ha regalato una versione inedita di ‘Chiagne’ che in poche ore ha fatto il giro della rete. Il video.

Il duo che non ti aspetti: si tratta di Geolier e il conduttore radiofonico e attore Giovanni Vernia, promosso a pieni voti con un bel 10 dal rapper napoletano all’ascolto della versione inedita di Chiagne. È successo nello studio di RDS dove l’artista è stato ospite per raccontare la sua esperienza a Sanremo 2024. Neanche a dirlo, a poche ore dalla pubblicazione, il video è diventato virale, condiviso da migliaia di utenti e fan di Geolier.

Ottimi numeri sta raccogliendo anche I P’ ME, TU P’ TE (Warner Music Italy), brano con cui il giovane partenopeo ha partecipato al festival. Il singolo sanremese – prodotto da Michelangelo – è una canzone uptempo, con cassa dritta. Parla di una coppia che si ama troppo ma, allo stesso tempo, capisce che è arrivato il momento di riprendersi ognuno i propri spazi e pensare un po’ anche a se stessi. Amare vuol dire anche accettare la fine di una storia, nel rispetto dell’altro partner.

LEGGI ANCHE: — Elettra Lamborghini: «Cattelan a Sanremo? Adorerei. Chi sto ascoltando di più? La Sad»

Ad accompagnare il brano il videoclip diretto da Davide Vicari, che vede protagonisti Maria Esposito e Artem Tkatchuk (rispettivamente Rosa Ricci e Pino in Mare Fuori). La frase che chiude il video, “L’amore vero è pace, non tormento”, spiega in poche parole tutto quello che l’artista ha deciso di ricreare con il regista. Il video mostra quello che succede quando in un amore manca il rispetto e si rischia di cadere nel vortice di abitudini e azioni sbagliate, mentre in sottofondo il brano parla all’ascoltatore lanciando il messaggio opposto.

Ancora prima di salire sul palco dell’Ariston, l’artista ha messo a segno un altro gol per il 2024 annunciando l’apertura della terza data allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Dopo il sold out dei primi due live, Geolier sarà il primo artista in assoluto, internazionali inclusi, a esibirsi per ben tre concerti nel monumentale stadio della città partenopea.

Questo tutto il calendario dei live, prodotti e organizzati da Magellano Concerti:

15 giugno – Messina , Stadio Franco Scoglio

, Stadio Franco Scoglio 21 giugno – Napoli , Stadio Diego Armando Maradona

, Stadio Diego Armando Maradona 22 giugno – Napoli , Stadio Diego Armando Maradona – Sold Out

, Stadio Diego Armando Maradona – Sold Out 23 giugno – Napoli , Stadio Diego Armando Maradona – Sold Out

, Stadio Diego Armando Maradona – Sold Out 28 giugno – Roma , Rock In Roma – Ippodromo Capannelle

, Rock In Roma – Ippodromo Capannelle 29 giugno – Servigliano (Fm), Nosound Fest

(Fm), Nosound Fest 5 luglio – Lucca , Lucca Summer Festival

, Lucca Summer Festival 6 luglio – Milano Fiera Milano Live, Rho

Fiera Milano Live, Rho 12 luglio – Stupinigi (TO), Sonic Park

(TO), Sonic Park 12 agosto – Gallipoli (LE) Oversound Music Festival, Parco Gondar

(LE) Oversound Music Festival, Parco Gondar 16 agosto – Olbia (SS), Red Valley

Foto Kikapress