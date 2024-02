Il brano che i Ricchi Poveri hanno portato sul palco del ‘Festival di Sanremo 2024’ è virale sui social e il poi utilizzato dagli utenti su TikTok.

Tutti pazzi per i Ricchi e Poveri. Dopo la partecipazione alla 74a edizione del Festival di Sanremo 2024 con Ma non tutta la vita (DM Produzioni / Carosello Records), il duo impazza sulle piattaforme e sui social. Il brano, infatti, è ormai virale coinvolgendo sempre di più il pubblico giovane. Una vera e propria fenomenologia dei Ricchi e Poveri con un brano che è già una hit.

I numeri, del resto, parlano chiaro: Ma non tutta la vita è tra le canzoni più utilizzate su TikTok e tra le più virali del momento tra i brani sanremesi. Contestualmente, i Ricchi e Poveri sono gli artisti che su TikTok hanno registrato la maggiore crescita percentuale per numero di follower (+218%).

E il trend positivo si conferma anche in termini di ascolti in streaming, che documentano l’ascesa nella playlist Top 50 Italia di Spotify e un incremento generale di riproduzioni sulle principali piattaforme. Anche sui social, poi, la community è molto attiva con un’engagement rate del +62% su Instagram grazie alle interazioni e condivisioni, oltre che alla creazione dei numerosi meme che vedono i Ricchi e Poveri protagonisti.

“Questa canzone è un invito a non rinviare”, raccontano Angela Brambati e Angelo Sotgiu a proposito del singolo. “A lanciarsi per perseguire ciò che si desidera non solo nella sfera affettiva, nel rapporto di coppia ma in generale nelle cose che ci appassionano”. Ad accompagnare Ma non tutta la vita anche il videoclip ufficiale che accompagna il pubblico in un viaggio nella carriera del gruppo.

Il videoclip di Ma non tutta la vita

Con una chiave giocosa e ironica, si attraversa la storia della cultura pop: dalla tv in bianco e nero degli anni ’60 all’estetica dell’R&B contemporaneo. Passando attraverso le atmosfere psichedeliche dei ’70, il glam degli ’80 e ’90 sino al patinato delle riviste dei primi anni duemila. La narrazione tiene insieme le sale da ballo, gli studi televisivi, le citazioni ai film e ai videoclip iconici e scandisce il tempo a passo di danza, ricordando che si può sempre cogliere l’attimo.

“Quando abbiamo ricevuto per la prima volta il brano, ci ha colpito sin dal primo ascolto la doppia anima di una canzone che parla del presente, ma lo fa ripensando al passato e guardando al futuro”. Così si legge nelle note di regia di Galattico. “Protagonista è una coppia che si conosce da tempo, ma che si – e ci – invita a non aspettare, a vivere il momento. È un brano pop con un’anima dance, che volutamente stupisce e disattende le aspettative. Da qui nasce l’idea ispiratrice di ripercorrere i decenni della carriera di un gruppo che non solo ha visto scorrere la storia della cultura pop per oltre mezzo secolo ma, soprattutto, ha contribuito a scriverla”.

“Angelo e Angela prendono il posto delle icone che hanno caratterizzato ogni decennio. – prosegue – Diventano i Queen, Drake, citano i videoclip di Pump it up e di Barbie Girl, entrano negli studi di Canzonissima e di Milleluci. È un video di citazioni che rimangono sullo sfondo mentre in primo piano balla l’ironia di chi con una carriera così lunga guarda in camera e ti dice: dammi retta, scendi adesso in pista!”.

