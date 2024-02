Tra le protagoniste di Sanremo 2024, BigMama è stata ospite a ‘Le Iene’ con un monologo rivolto alle donne affinché non restino mai in silenzio.

L’abbiamo vista sul palco del Teatro Ariston in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano La rabbia non ti basta. Reduce dall’esperienza ligure, la rapper e cantautrice BigMama è stata ospite nello studio de Le Iene con un intenso monologo. Nella sesta puntata andata – in onda martedì 13 febbraio – l’artista ha voluto rivolgersi ancora una volta alle donne, lanciando un messaggio sociale che da sempre le sta a cuore. Contro il silenzio, per far sentire sempre la propria voce.

Queste le sue parole: “Uno dei primi complimenti che ho ricevuto è stato: ‘Sei una ragazzina, eppure hai scritto un pezzo che spacca’. Ci ho messo un po’ a capire che fosse un complimento a metà. Era sempre così, mi dicevano che spaccavo nonostante fossi una donna. Perché quando una donna spacca, la sua voce non è più uno strumento, è un megafono. Il suo corpo non è più un oggetto, è un manifesto. La sua carriera non è più un gioco, diventa ‘politica’”.

Foto da Ufficio Stampa

“Mi chiedo quando inizieranno a capire che le donne spaccano e basta. Per la serata più potente del mio Sanremo ho scritto questa barra: Sono una donna che spacca, fa strano? Perché non c’è sensazione più brutta di sentirsi soli, e io l’ho provata per una vita intera. Essere attaccata, derisa, aggredita, violentata per poi sentirsi profondamente sporca e in colpa. Ero stanca: la mia voce doveva essere ascoltata, doveva accompagnare, prendere la mano e portare chi era all’ascolto verso la consapevolezza”.

“Nel mio piccolo penso di esserci riuscita. Ricorda, quando parli sei pericolosa, non puoi essere controllata e posseduta. Sono una donna che spacca, fa strano? È una frase che, se la pronuncio ora, mi fa pensare solo a una gioia immensa. Lì sul palco, insieme alle altre ragazze, mi sono sentita fortissima, come la voce delle donne unite. Siate scomode, date fastidio, ribellatevi, dite di no, denunciate. Prendete la paura e trasformatela in qualcosa che può spaccare il mondo a metà. Parlo ma senza cravatta, fa strano?”.

Foto da Ufficio Stampa