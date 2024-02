Dalla playlist dedicata a Sanremo 2024 alle canzoni in gara: i numeri (e i record) del festival su Spotify.

L’edizione numero 74 del Festival della Canzone Italiana si è conclusa segnando dati record da parte del pubblico televisivo. Ma la musica di Sanremo 2024 non si spegne e continua a risuonare nelle nostre orecchie tramite le piattaforme streaming. E anche su Spotify possiamo parlare di numeri da primato. A partire dalla playlist ufficiale dedicata al festival: non solo è stata la prima per ascolti e ascoltatori al mondo nel giorno del lancio per la prima volta in assoluto. Ma è stata anche la più ascoltata a livello globale nell’intera settimana di Sanremo (da mercoledì 7 a domenica 11 febbraio compresi).

Grafica da Ufficio Stampa

E poi ci sono le singole canzoni. I brani in gara, nello stesso periodo, hanno superato abbondantemente i 100 milioni di ascolti, con quasi il 30% in più rispetto alla passata edizione. Gli ascolti di musica italiana sulla piattaforma sono, così, aumentati del 14% in Italia e del 10% a livello globale rispetto al periodo precedente (da venerdì 2 a martedì 6 febbraio compresi).

Infine, oltre ad ascoltare i brani, gli utenti si sono scatenati quest’anno creando in poco più di un mese oltre 35.000 playlist a tema Sanremo. Un numero che rappresenta oltre il 14% del totale di playlist degli utenti dedicate al festival presenti sulla piattaforma.

Le canzoni in gara più ascoltate in Italia

Di seguito le dieci canzoni di Sanremo 2024 più ascoltate su Spotify (7-11 febbraio):

La Top 10 è il risultato dell’amore per Sanremo di un pubblico molto variegato, che ascolta il Festival su Spotify. È Geolier a conquistare gli utenti Gen Z (fino ai 24 anni), mentre la canzone più ascoltata dagli utenti tra i 25 e i 34 anni è TUTA GOLD di Mahmood. Sinceramente di Annalisa conquista, invece, la fascia d’età compresa tra i 35 e i 44 anni, mentre gli utenti oltre i 55 anni hanno ascoltato a ripetizione La noia di Angelina Mango.

Guardando ai territori, nelle città capoluoghi del nord Italia (da Milano a Torino, Genova e Bologna) la canzone più ascoltata è TUTA GOLD di Mahmood. Spostandosi verso sud, il brano con il maggior numero di ascolti è I P’ ME, TU P’ TE di Geolier, che conquista Roma, Napoli, Bari e Palermo.

Foto di Attilio Cusani da Ufficio Stampa

Sanremo 2024 all’estero

Superando i confini nazionali, le posizioni delle canzoni di Sanremo più ascoltate su Spotify si rimescolano. Il brano più riprodotto all’estero è TUTA GOLD, seguito da Sinceramente e La noia. I paesi che più hanno ascoltato i brani di Sanremo sono stati, in ordine, la Svizzera, la Germania e la Spagna.

Ecco le dieci canzoni di Sanremo 2024 più ascoltate all’estero:

Grafica da Ufficio Stampa / Foto Kikapress