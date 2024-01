Il Festival di Sanremo 2024 è alle porte e tra le curiosità più cercate annoveriamo i guadagni dei cantanti per parteciparvi: ecco le cifre.

L’attesa per il Festival di Sanremo 2024, in programma dal 6 al 10 febbraio, è sempre più crescente. Come consuetudine, l’attenzione si focalizza sui nomi dei grandi ospiti, sul look dei partecipanti ma anche sui compensi di conduttori e cantanti: ecco quanto guadagnano ufficiosamente.

Stando a quanto occorso in passato, la Rai destinava al Festival di Sanremo un budget di circa 20 milioni di euro, ma per la 74° edizione si sarebbe optato per un incremento della spesa dopo che l’anno scorso Viale Mazzini avrebbe guadagnato ben 50 milioni di euro solo dalla raccolta pubblicitaria, superando i 42 milioni del 2022.

Per Sanremo 2024, i pacchetti pubblicitari variano dai 77.900 euro se gli spot vanno in onda in tarda notte ai 582.100 euro se trasmessi in anteprima; per una telepromozione, invece, si stima un costo di circa 2,38 milioni.

Parliamo dei compensi generali: Amadeus con il doppio ruolo di direttore artistico e conduttore, avrebbe incassato 70.000 euro a serata nel 2023, per un totale di 350.000 euro. Al momento non ci sono cifre ufficiali, tuttavia si prospetta invariato il compenso totale del presentatore.

Quanto guadagnano i cantanti in gara a Sanremo 2024?

Per i 30 cantanti in gara, l’indennizzo previsto sarebbe di 53.000 euro come rimborso spese: si tratta, ovviamente di una cifra relativa all’intero progetto artistico, con una parte fissa di 3.000 euro per l’artista e ulteriori 5.000 euro destinati, ad esempio, alla serata dei duetti. Resta da fare una considerazione importante: portare un artista in gara costa alle major circa 100.000 euro in spese di organizzazione, dunque il rimborso dei cantanti in gara non copre in toto lo sforzo iniziale delle case discografiche.

Queste cifre esulano dalla vittoria – anche in denaro – della kermesse, ma già soltanto l’opportunità di partecipare al Festival di Sanremo porta a un significativo ritorno economico grazie alle vendite discografiche, alla popolarità derivante dai social e alle successive ospitate televisive che solitamente seguono alla kermesse.

Infine, il vincitore del Festival di Sanremo avrà l’opportunità di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024 a Malmö, in Svezia, e considerando il richiamo mondiale dell’evento, il cantante riceverà indennizzi – diretti e indiretti – ben più importanti.

Foto: Kikapress