Sono oltre 1 milione le squadre iscritte al FantaSanremo 2024 con alcuni artisti che spiccano nei team e come capitani: ecco chi sono.

È di nuovo FantaSanremo mania! Il FantaSanremo 2024 annuncia, infatti, il superamento del milione di squadre iscritte – per 750mila utenti –, a diciotto giorni dalla 74ª edizione del Festival di Sanremo. Un risultato che promette di superare il trend record dell’anno precedente, quando alla fine delle iscrizioni le squadre partecipanti furono 4.2 milioni, coinvolgendo oltre 1.5 milioni di utenti.

“Quest’anno eravamo consapevoli del fatto che non poteva esserci una crescita esponenziale come quella che si è avuta nel 2021, 2022 e 2023”, spiegano i ragazzi del Team FantaSanremo. Difficile, in effetti, fare meglio considerando che in tale triennio “le squadre sono praticamente decuplicate di volta in volta passando da 47mila a 500mila fino a 4.2 milioni. Registriamo comunque numeri maggiori rispetto al 2023 e siamo quindi fiduciosi di raggiungere e superare le cifre dello scorso anno”.

Ma chi sono gli artisti su cui il pubblico investe maggiormente i suoi Baudi? Fra i cantanti più scelti dai fantallenatori spiccano Emma, Annalisa, Santi Francesi, Big Mama e Dargen D’Amico. Emma (dopo il trionfo nell’edizione 2022 del FantaSanremo) e Annalisa si confermano tra le preferite anche per il ruolo di capitani di squadra. Insieme a loro, Alessandra Amoroso, Geolier e Dargen D’Amico.

Bonus e malus da tenere d’occhio

Una delle novità di quest’anno è la possibilità di giocare non solo dal sito ufficiale ma anche dall’App FantaSanremo, disponibile gratuitamente su App Store e Play Store per dispositivi mobile Ios e Android. L’App ha già raggiunto le primissime posizioni nelle classifiche delle app più scaricate, con quasi 500mila download sin dal suo lancio.

Il meccanismo del gioco rimane invariato, con ogni giocatore che ha a disposizione 100 Baudi (il conio ufficiale del gioco dedicato a Pippo), per formare la sua squadra. Cinque i cantanti da selezionare, di cui uno nominato capitano. Ogni utente può creare fino a cinque squadre, posizionabili in un massimo di 25 diverse leghe.

Il punteggio dipenderà non solo dalla classifica finale ma anche dai bonus e dai malus ottenuti dagli artisti durante la settimana sanremese. Tra i bonus, ci sono i cosiddetti “Amarcord”, che celebrano il primo lustro del gioco e il quinquennio di Amadeus, tra i quali:

bonus Dargen (+5) per chi sfoggia degli occhiali da sole

bonus Ariete (+5) per chi porta il cappello

bonus Truppi (+5) per chi indossa una canottiera

bonus Berti (+10) per chi ha un outfit raffigurante capesante

bonus Pelù (+20) per la borsetta o effetto personale sottratto al pubblico

Non mancano, poi, i bonus premium e bonus solidali attivati in collaborazione con sponsor e partner del FantaSanremo, bonus settimanali che permetteranno agli artisti di accumulare punti nel corso della settimana sanremese e bonus giornalieri, rigorosamente top secret, che verranno rivelati giorno per giorno durante la kermesse. I malus più pesanti sono. Invece, la caduta sulle scale (-50 punti), la bestemmia in diretta che ne toglie 66,6 e la squalifica di un artista che porta una penalizzazione di ben 100 punti. In palio per i fantallenatori, come ormai da tradizione, l’ambita “gloria eterna”.

E il FantaSanremo continua a coinvolgere anche i cantanti in gara, molti dei quali si sono già attivati sui social commentando le loro fantaquotazioni, ricevute come regalo di Natale, e rassicurando i propri fan sulla loro determinazione a portare a casa dei bonus. Le iscrizioni sono aperte fino alle 23.59 del 5 febbraio 2024, la notte prima dell’inizio del Festival.

