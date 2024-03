Gira in rete la notizia di un tentativo da parte di Mediaset di ‘rubare’ Sanremo alla Rai, ma voci di corridoio smentiscono.

Stanno circolando sul web alcune indiscrezioni sul Festival di Sanremo e la possibilità che la celebre kermesse possa essere scippata alla Rai a vantaggio di Mediaset o di Discovery. I rumors partono dal fatto che Amadeus abbia il contratto in scadenza con la Rai, tanto che in molti hanno preannunciato un nuovo caso Fabio Fazio. Verosimile? Sempre secondo quanto si legge in rete, Pier Silvio Berlusconi non solo avrebbe contatto Amadeus, ma gli avrebbe anche proposto di portare il Festival sulle proprie reti, visto che nel 2025 scadrà anche la convenzione con il Comune.

Una voce di corridoio rimpinzata anche da Fiorello a Viva Rai2!: «Posso confermare che c’è un interesse di Mediaset per Amadeus!», ha infatti sentenziato il conduttore. La smentita arriva però proprio da fonti Mediaset.

In merito alla notizia di una trattativa Mediaset in corso con Amadeus e di un piano per portare il Festival di Sanremo sulle reti del Biscione, voci di corridoio avrebbero infatti smentito categoricamente l’indiscrezione. «Nessuna trattativa con Amadeus e nessuna ipotesi di Sanremo targato Mediaset né presente né futura», dichiarano. Il futuro di Amadeus e del conduttore/conduttrice del prossimo Festival resta invece ancora tutto da scrivere, in attesa di nuove indiscrezioni.