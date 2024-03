La nuova edizione de ‘L’Isola dei Famosi’ partirà ufficialmente lunedì 9 aprile: alla conduzione Vladimir Luxuria.

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi ha finalmente una data d’inizio: la nuova attesa edizione prenderà il via lunedì 8 aprile 2024, in prima serata su Canale 5.

L’Isola dei Famosi: Vladimir Luxuria alla conduzione

Alla guida della diretta del reality sarà Vladimir Luxuria, come del resto già precedentemente annunciato, che prenderà quindi il posto di Ilary Blasi. Vladimir Luxuria sarà affiancata in studio da Sonia Bruganelli e dal giornalista del Tg5 Dario Maltese. L’inviata a Cayo Cochinos in Honduras sarà Elenoire Casalegno, che sostituisce dunque Alvin dopo cinque anni.

I concorrenti della nuova edizione

Tra pochi giorni i concorrenti prescelti partiranno per trascorrere circa due mesi da naufraghi, mettendo alla prova la propria resistenza fisica e psicologica. L’Isola dei famosi sarà visibile anche su Mediaset Infinity. Su tutto il resto – e, soprattutto, sui nomi dei concorrenti – bisognerà però attendere le comunicazioni ufficiali, mentre sul web e sui social si rincorrono indizi e anticipazioni.

Foto di Kikapress