Mediaset saluta il 2023 annunciando i dati di ascolto che premiano le sue reti con un record assoluto: la comunicazione ufficiale.

Nel 2023, pur non essendo tra i propri obiettivi d’ascolto, Mediaset sorpassa stabilmente il competitor pubblico su tutti gli italiani considerando l’anno pieno e tutti gli eventi. Lo certifica Auditel registrando il costante aumento dell’audience delle reti Mediaset in tutte le principali fasce di palinsesto . Un risultato storico.

Le reti Mediaset, infatti, nelle 24 ore raggiungono il 37.7% di ascolto medio (Rai 37%). In quattro anni Mediaset è cresciuta di anno in anno dal 34,6% al 37,7%.



Da sottolineare come anche l’ascolto in valori assoluti di Mediaset sia cresciuto, in controtendenza rispetto al totale ascolto, grazie all’apporto dei risultati sulle tv connesse e device digitali. Ascolto superiore a quello del 2022 e persino a quello del 2019.

In crescita costante anche il risultato sui 15-64 anni, target di riferimento: nel totale giornata, negli ultimi quattro anni Mediaset è passata dal 37,7% al 40,7% raggiungendo un vantaggio che sfiora i 10 punti.

Nel 2023 la rinnovata linea editoriale ha portato anche a una importante crescita d’ascolto delle reti principali. Lo dimostrano gli andamenti delle singole reti generaliste.

Canale 5 si conferma la rete in assoluto più vista sul target commerciale (Canale5 18.3% / Rai1 14.1%).

si conferma la rete in assoluto più vista sul target commerciale (Canale5 18.3% / Rai1 14.1%). Italia 1 sul pubblico di riferimento, il target 15-34 anni, raggiunge l’8,2% (Rai2 4.6%). È terza rete sul target commerciale dopo Canale5 e Rai1.

sul pubblico di riferimento, il target 15-34 anni, raggiunge l’8,2% (Rai2 4.6%). È terza rete sul target commerciale dopo Canale5 e Rai1. Retequattro conferma il vantaggio nelle 24 ore rispetto alla diretta concorrente con il 4.0% (La7 3.4%) e con il 5.4% è leader anche nelle prime serate d’informazione (La7 4.1%).

Il 2023 è stato per Mediaset un anno record anche per gli ascolti digital (TV connesse, Pc, device mobili): dal 2022, in un solo anno, sono raddoppiati. Mediaset è primo editore italiano per i consumi non lineari: quasi 4,4 miliardi di video visti. Rispetto allo scorso anno, l’incremento certificato è del +40.6% di tempo dedicato alla visualizzazione di contenuti Mediaset.

