In occasione della Festa del Papà 2024 che si celebra il 19 marzo, Mediaset lancia una campagna per ringraziare tutti i padri che sostengono e guidano le nostre famiglie. In onda dal 14 marzo e fino a martedì 19 marzo, due diversi spot di 20 e 10 secondi andranno a rotazione su tutte le reti del biscione.

Il primo vede protagonisti dei padri e dei figli in una sequenza di immagini di vita quotidiana. In una sorta di scambio di ruoli, i figli ringraziano i loro papà “Per tutte le volte che…ti ho fatto ridere, ti ho fatto giocare, ti ho fatto addormentare, per tutte le volte che…grazie Papà!”.

Foto da Ufficio Stampa

Il secondo, propone un claim significativo: “Papà, il mestiere più bello e importante del mondo. Auguri a tutti i papà”. La campagna è realizzata dalla Direzione Creativa Mediaset.

La notizia arriva alla fine di una settimana piena di novità in casa Mediaset, con i nuovi programmi in palinsesto. Su Canale 5, infatti, lunedì 11 marzo, alle 14.10, ha debuttato Endless Love, nuova e pluripremiata serie turca mentre su Rete4 è partito l’appuntamento con Mattino 4, nuovo programma d’informazione condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti su Retequattro.

Foto da Ufficio Stampa