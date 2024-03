Arriva la smentita ufficiale della Rai: i social erano già esplosi

Da stamattina una notizia agita il web: Amadeus 6 è realtà, il conduttore siciliano avrebbe accettato un accordo con la Rai per la conduzione del Festival di Sanremo del 2025 e addirittura anche del 2026. L’indiscrezione arriva da Italia Oggi ed è stata rilanciata, ovviamente, un po’ ovunuqe.

A stretto giro arrivano però anche le smentite: su Twitter diversi giornalisti si espongono affermando che la notizia è falsa.

Alla fine arriva come una mannaia la smentita dall’account ufficiale dell’Ufficio Stampa Rai su X: nessun accordo con Amadeus per il 2025.

Se fosse però servito un ulteriore test per valutare l’affetto dei telespettatori verso Amadeus e verso i suoi Festival, questo è stato sicuramente efficace: in poche ore #Sanremo2025 e #Amadeus sono entrati in tendenza e su X (ma non solo) si sono rapidamente moltiplicati tweet entusiastici di chi vedeva già sul palco dell’Ariston ancora Amadeus, magari affiancato dal vincitore del 2024, Mamhood.

C’è però chi ancora non si arrende all’idea che l’Amadeus 6 sia del tutto evaporato. C’è la speranza che si tratti di operazioni per sviare da uno scoop reale, che magari disturba trattative in corso. Sarà veramente così? Noi non possiamo che tifare per il ritorno di Ama all’Ariston!