Al via la nuova stagione de ‘I Vinili di…’ con Riccardo Rossi che, nella prima puntata del 17 febbraio, ospita Amadeus. La clip in anteprima.

Non solo vintage. Il long playing (LP) – il buon vecchio (vecchio si fa per dire) 33 giri – è più in forma che mai tornando a essere un vero e proprio oggetto di culto. Oggi, i maggiori artisti della scena mondiale hanno ripreso a stampare i loro nuovi dischi anche in vinile, meglio se colorato. Alla musica ascoltata sui 33 giri e alla loro seconda giovinezza è dedicato il nuovo programma musicale di Riccardo Rossi I Vinili di…, la cui anteprima è prevista il 17 febbraio in seconda serata su Rai1 e in contemporanea su RaiPlay.

“Il grande ritorno dei vinili diventati oggetto di culto anche tra i giovani ci permette di recuperare uno dei programmi più intelligenti delle passate edizioni televisive, riaggiornato in una versione 2.0”. Così Maurizio Imbriale, direttore Rai Contenuti Digitali e Transmediali. “I Vinili di… vede protagonista sempre Riccardo Rossi insieme a ospiti tradizionali e giovani talenti dello sport e della musica e italiana, particolarmente amati dal nostro pubblico”.

In ciascuna puntata il conduttore intervista un personaggio del mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura, del giornalismo e con lui ascolta brani indimenticabili di artisti. Occasione per far riemergere emozioni, ricordi e ispirazioni legati al passato. Amadeus, Maccio Capatonda, Simona Quadarella, Fasma, Giorgia Cardinaletti, Damiano Gavino, Gaja Masciale, Alessandro Egger sono gli ospiti delle otto puntate previste.

I Vinili di… è un programma Rai Contenuti Digitali e Transmediali prodotto da Pesci Combattenti, con la regia di Christian Letruria.

