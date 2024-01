BIGLIETTI DISPONIBILI ORAA su TicketOne

in CONCERTO a ROMA e MILANO

al PALAZZO DELLO SPORT e al FORUM

per celebrare insieme 10 ANNI DEI RAGAZZI MADRE.



SPECIAL GUEST @bossDoms

“ RAGAZZI MADRE – L’ ILIADE “

Link TicketOne in Bio



Photographer my homie @jessedraxler pic.twitter.com/h0kINytZql