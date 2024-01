Sei vip alle prese con il karaoke per una sfida ‘senza vergogna’: dal 4 gennaio Dargen D’Amico conduce il nuovo show originale di Prime Video.

Arriva in esclusiva su Prime Video dal 4 gennaio Karaoke Night – Talenti Senza Vergogna, il nuovo show originale italiano condotto da Dargen D’Amico. Quattro gli episodi totali, che coinvolgono sei concorrenti (nessuno cantante di professione) alle prese con una spensierata serata al karaoke. L’irresistibile mix di hit e classici musicali, italiani e internazionali, rende lo spettacolo divertente e coinvolgente, tra esibizioni sorprendenti e di certo imprevedibili.

Foto Amazon Studios

I concorrenti – Claudia Gerini, Alessia Lanza, Francesca Manzini, Pierpaolo Spollon, Nicola Ventola, Lele Adani e Tommaso Zorzi – sono pronti ad afferrare il microfono e sfidarsi in una notte all’insegna della musica. Ognuno di loro salirà, infatti, sul palco per interpretare le canzoni, votando poi le performance degli altri partecipanti. Sarà eletto vincitore colui che si sarà divertito di più, dimostrando di essere un autentico talento senza vergogna.

Il format è basato sulla serie Celebrity Karaoke Club di Monkey Kingdom ed è prodotto da Stand by me in collaborazione con Prime Video. La regia è affidata a Francesco Imperato. Un nuovo titolo, dunque, che arricchisce l’offerta di Prime Video in Italia che offre, tra le recenti produzioni originali italiane, Elf Me, Monterossi – La Serie S2, AMAZING – FABIO DE LUIGI ed Everybody Loves Diamonds.

Foto Amazon Studios Foto Amazon Studios

Come vedere Karaoke Night

I clienti Prime potranno vedere Karaoke Night – Talenti Senza Vergogna tramite l’app Prime Video disponibile per Smart TV, dispositivi mobili, Fire TV, Fire TV stick, Fire tablet, Apple TV, console di gioco, Chromecast e Vodafone TV. Grazie all’app i clienti potranno scaricare gli episodi sui loro dispositivi mobili per la visione offline senza costi aggiuntivi all’abbonamento Prime dal costo €49,90/anno o €4,99/mese. I nuovi clienti possono registrarsi ad Amazon Prime e ottenere un periodo di prova gratuito su amazon.it/prime.

Foto Amazon Studios