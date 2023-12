Luì e Sofì, ovvero i Me Contro Te, tornano a palazzo nei nuovi episodi de ‘La Famiglia Reale’, su Prime Video dal 20 dicembre. La nostra intervista.

Quello in corso è certamente un periodo denso di impegni per i Me Contro Te. Non solo il lancio del progetto discografico di Natale e il doppio show live negli spazi di A Magic Christmas, ma per il duo più amato dai bimbi è il momento anche del ritorno alla serialità. Sofi, Lui e tutti gli inquilini a palazzo sono pronti a tornare nei nuovi episodi de La Famiglia Reale, la cui seconda stagione è disponibile su Prime Video dal 20 dicembre.

L’allegra combriccola non mancherà di accogliere nuovi amici e promette di intrattenere il pubblico più giovane dando spazio anche alla riflessione e a temi attuali. Del resto, infatti, i personaggi sono talmente variegati che il loro confronto – oltre alle avventure – non può che aprire a tematiche quali inclusione e rispetto, per sé e per gli altri. Abbiamo incontrato i Me Contro Te in occasione di un the speciale, ovviamente a Palazzo, tra piccola pasticceria inglese e prelibatezze da gustare.

Foto di Loris T. Zambelli da Ufficio Stampa

Sono passati pochi giorni dal lancio del vostro album di Natale (qui trovate la nostra intervista) e ci incontriamo di nuovo. Parafrasando il titolo di un romanzo, come fate a fare tutto?

(ridono, ndr) Sofì Beh, siamo in due! Già questo magari ci aiuta, a differenza di altri artisti che sono da soli. L’unione fa la forza.

Luì Però ti lascio immaginare che cosa abbiamo nella nostra testa ogni giorno! Abbiamo lavorato al progetto di Natale in piena estate mentre stavamo scrivendo e girando il film e mentre stavamo preparando la serie. Quindi adesso veder uscire tutti questi nostri progetti e vedere che vengono apprezzati dal pubblico ovviamente ci rende pieni d’orgoglio. Ed è la benzina che ci fa andare avanti e ci fa fare ancora di più.

In questa seconda stagione de La Famiglia Reale chi sono i personaggi che il pubblico ritrova e quali le novità a palazzo?

S Ci saranno tutti i vecchi personaggi che già il pubblico conosce tra cui Emma, molto amata nella prima stagione. Ma ci sarà anche Milo, il nuovo aiuto cuoco in cucina che è davvero un combina guai! E poi ci sarà Irene, l’assistente di Divina che è diventata un’influencer famosissima. Quindi la situazione peggiora perché già lei era un bel tipetto con un bel caratterino e adesso è ancora più complesso gestirla.

L La famiglia reale si allarga e adesso avremo più persone con cui condividere queste avventure e saranno molto divertenti. Infatti in questa nuova stagione abbiamo lavorato proprio cercando di creare delle mini storie all’interno di ogni puntata. Quindi, oltre ad avere la puntata con la sua storia centrale, ci saranno anche storie parallele che ovviamente arricchiscono il tutto e pensiamo lo rendono più divertente.

Gli inquilini del palazzo personaggi molto diversi fra loro, con una caratterizzazione ben delineata. C’è qualche persona che conoscete a cui magari vi siete ispirati o avete solo fatto viaggiare la vostra fantasia?

S Beh in realtà un po’ e un po’, perché abbiamo lasciato davvero libero sfogo la fantasia però, per esempio, Divina in questa nuova stagione rappresenta la parodia delle influencer. È proprio come non dovrebbe essere un influencer.

L Per tutti i caratteri dei vari personaggi cerchiamo sempre di attingere anche ai nostri ricordi, per esempio del liceo. Tutti abbiamo avuto quel compagno o quella compagna ribelle oppure anziano dentro come Tronaldo o ancora combina guai come Milo… Quindi direi che ci siamo ispirati molto ai compagni del liceo.

Foto di Loris T. Zambelli da Ufficio Stampa

S E che dire dell’insegnante cattiva come Cornelia?!

Proprio le peculiarità di ogni personaggio mettono in campo il tema della diversità e del rispetto della diversità. Quanto è importante per voi mandare anche questo messaggio ai più piccoli?

L Per noi è importantissimo, e si evince anche dai nostri film dove vediamo insieme persone della giungla, persone della Transilvania, zombie e persone comuni. Tutti vivono insieme una grande avventura. E anche nella nostra serie tv, soprattutto in questa stagione, il tema dell’inclusività è molto importante. Alla fine noi diventiamo amici di tutte le persone che lavorano al palazzo a prescindere dal loro ruolo. Penso che sia proprio il messaggio principale che abbiamo voluto dare con questa nuova stagione.

In questa famiglia reale sui generis far rispettare le buone maniere e il galateo è piuttosto difficile. C’è qualche errore che proprio non riuscite a non commettere? E Per che cosa da bimbi siete stati rimproverati più spesso?

S In realtà quello che mi viene in mente è che da poco ho scoperto che quando qualcuno starnutisce non bisogna dire salute, anche se viene naturale. Il galateo dice che non va detto.

L Io, invece, mi mangio le unghie e vengo rimproverato praticamente ogni volta che ho le mani in bocca.

Oggi siete idoli dei bambini ma per che cosa vi piacerebbe vi ricordassero quando saranno adulti? Chi sono stati i vostri beniamini?

L Già inizia a capitare che ci incontrano per strada dei ragazzini, già maggiorenni, che ci dicono “siete stati la mia infanzia”. E questa cosa è veramente molto strana! Pensiamo che saremo sicuramente ricordati per la nostra musica, per i film e anche per La Famiglia Reale. I nostri beniamini? Io direi Giovanni Muciaccia con Art Attack

S Aggiungo Tonio Cartonio della Melevisione e Cristina D’Avena assolutamente.

L Sono tutti i personaggi che ci hanno accompagnato insieme a quelli delle sitcom storiche della nostra generazione. Penso Zack e Cody, Hannah Montana.. a cui spesso facciamo ci ispiriamo nelle cose che scriviamo.

Foto di Loris T. Zambelli da Ufficio Stampa