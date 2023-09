Prime Video svela le prime immagini della serie comedy ‘Amazing – Fabio De Luigi’, sulla piattaforma dal 3 novembre 2023.

Prime Video ha appena diffuso le prime immagini di Amazing – Fabio De Luigi, nuovo ‘One Prank Show’ comico che vede l’attore italiano protagonista assoluto. Nella serie, De Luigi interpreta se stesso in una serata molto speciale, in cui riceve un premio alla carriera, ma si dimostra piuttosto schivo nei confronti di celebrazioni che lo imbarazzano.

Il pubblico seguirà insieme all’attore la sorprendente serata in un lussuoso hotel che si trasforma in un viaggio comico e onirico tra amici prestigiosi e sorprese inaspettate. Fino all’immancabile premiazione con tanto di statuetta. Tra i numerosi ospiti presenti a questo stravagante evento molti volti noti come Virginia Raffaele, Elio, Diego Abatantuono e Marco Mengoni.

Amazing – Fabio De Luigi è diretto da Alessio Muzi e scritto da Giovanni Todescan, con la partecipazione di Ugo Ripamonti, Paolo Cananzi, Fabio De Luigi, Leonardo Parata e Marco Curti. La serie, prodotta da Fremantle Italia, sarà disponibile esclusivamente su Prime Video in tutto il mondo a partire dal prossimo 3 novembre 2023.

Come vedere la serie

Il titolo con Fabio De luigi è l’ultima novità per i clienti Amazon Prime in Italia e si aggiunge alle migliaia di film e serie già presenti nel catalogo di Prime Video. I clienti Amazon Prime potranno godersi Amazing – Fabio De Luigi attraverso l’app Prime Video, disponibile su Smart TV, dispositivi mobili, Fire TV, Fire TV stick, Fire tablet, Apple TV, console di gioco, Chromecast e Vodafone TV.

Grazie all’app, gli episodi potranno essere scaricati sui dispositivi mobili per la visione offline senza costi aggiuntivi all’abbonamento Prime, che ha un costo di €49,90/anno o €4,99/mese. I nuovi clienti possono registrarsi ad Amazon Prime e ottenere un periodo di prova gratuito su amazon.it/prime.

Il trailer ufficiale

