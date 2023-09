Torna la Festa del Cinema di Roma 2023, che segna il debutto in una nuova veste per tanti volti noti: uno su tutti Paola Cortellesi

Svelato il programma del RomaFF18, la Festa del Cinema di Roma 2023 che dal 18 al 29 Ottobre animerà l’Auditorio Parco della Musica (e non solo) con la sua diciottesima edizione. Un programma quello presentato dalla Direttrice Artistica Paola Malanga, che vede 28 Paesi partecipanti e 98 film a comporre la Selezione Ufficiale.

Come per il 2022 tornano i premi a cui quest’anno si aggiunge il Premio SIAE Cinema alla Miglior Sceneggiatura Under 35, per far emergere e sostenere il talento delle nuove generazioni al cinema.

© Reporters Associati & Archivi – Roma. Anna Magnani, circondata dai fotografi alla conferenza stampa dopo la vittoria del Premio Oscar nel 1956 per ‘La rosa tatuata’ di Daniel Mann, mostra all’obiettivo un fazzoletto su cui è appunto raffigurata una rosa. È stata la prima attrice italiana a ottenere il prestigioso riconoscimento assegnato dall’Academy. La Festa del Cinema di Roma ricorda così una donna forte, determinata e affascinante, indimenticabile simbolo del nostro cinema nel mondo.

I 18 titoli della sezione Progressive Cinema si contenderanno i seguenti riconoscimenti: Miglior Film, Gran Premio della Giuria, Miglior regia, Miglior sceneggiatura, Premio “Monica Vitti” alla Miglior attrice, Premio “Vittorio Gassman” al Miglior attore, Premio speciale della Giuria, a scelta in una delle seguenti categorie: fotografia, montaggio, colonna sonora originale.

Due i premi trasversali previsti dalla Festa del Cinema di Roma: il Premio “Ugo Tognazzi” alla Miglior commedia (che sarà scelta fra i titoli in programma nelle sezioni Concorso Progressive Cinema, Freestyle e Grand Public); e il Premio Miglior Opera Prima BNL BNP Paribas (scelta fra i titoli in programma nelle sezioni Concorso Progressive Cinema, Freestyle e Grand Public)

Come ogni anno, il pubblico sarà chiamato a decretare il proprio vincitore, con il Premio del Pubblico FS.

Il pubblico della proiezione ufficiale e della prima replica di un film della sezione Concorso Progressive Cinema, potrà esprimere il proprio voto utilizzando l’APP ufficiale della Festa del Cinema “Rome Film Fest” (disponibile per iOS e Android), attraverso il sito www.romacinemafest.it e tramite link presente sul titolo d’acquisto.

RomaFF18 in città

Il pubblico avrà a disposizione numerose sale. L’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, struttura firmata da Renzo Piano, sarà il fulcro della manifestazione e ospiterà proiezioni, incontri, eventi, convegni e dibattiti. I 1300 mq del viale che conduce alla Cavea saranno trasformati in uno dei più grandi red carpet al mondo animato ogni giorno da un DJ set con musiche tratte da film. Presso il Parco della Musica saranno disponibili le Sale Sinopoli, Petrassi, Teatro Studio Gianni Borgna e lo spazio “Lazio, Terra di cinema” della Regione Lazio, situato presso AuditoriumArte. La Festa del Cinema coinvolgerà tutta la città. La programmazione si svolgerà nuovamente presso la Casa del Cinema, gestita dalla Fondazione Cinema per Roma, il MAXXI, il Cinema Giulio Cesare e il Teatro Palladium. Saranno inoltre coinvolti il cinema Atlantic, Ferrero Cinema Adriano e il Nuovo Cinema Aquila. Torneranno le proiezioni presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS con MediCinema Italia ETS, a Rebibbia Nuovo Complesso. Nel 2023, saranno inoltre coinvolti la Casa Circondariale di Latina e l’Istituto penale minorile Casal del Marmo.

I titoli più attesi della Festa del Cinema di Roma 2023

Tra i titoli più attesi alla Festa del Cinema di Roma 2023, troviamo ‘C’è ancora domani’ film di apertura del RomaFF18 e debutto alla regia di Paola Cortellesi. E poi ‘I Leoni di Sicilia’ serie Disney+ che racconta la storia di una delle più straordinarie famiglie italiane quella dei Florio; Suburraeterna, la quarta stagione di Mare fuori, e La storia serie firmata da Francesca Archibugi tratto dall’omonimo romanzo di Elsa Morante. Grande attesa anche per ‘Il ragazzo e l’airone’ di Hayao Miyazaki, Tehachapi di JR, Who to love di Giorgio Testi con Dave Stewart.

Spazio anche all’arte con titoli dedicati a Michael Gondry ‘In bad with Gondy‘ di François Nemeta, ritto intimo e personale del regista di ‘Se mi lasci ti cancello’ e ‘Be Kind Rewind’. Il documentario di Pappi Corsicato su Jeff Koons o “High & Low – John Galliano” di kevin Macdonald, che insieme al celebre direttore creativo della Maison Dior ne ripercorre la carriera.

