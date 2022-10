‘Boris’ secondo Calabresi, Bruschetta, De Ruggieri e Tiberi: «Un classico» 

Della nuova stagione di Boris – la quarta – abbiamo parlato alla Festa del Cinema di Roma anche con Paolo Calabresi, Ninni Bruschetta, Carlo De Ruggieri e Alessandro Tiberi. Un’occasione per chiedere ai protagonisti di Boris cosa è effettivamente cambiato in questi anni di assenza.

«Le dinamiche non sono mai cambiate, sono cambiati i referenti. – ci risponde Calabresi – Quelli che un tempo si sarebbero definiti i padroni del vapore. Oggi è diverso da allora e giustamente è stata scritta una serie che parla di questo. Con la stessa lucidità e la stessa buona cattiveria. Il problema è che oggi il padrone del vapore non lo identifichi, oltre che non vederlo. Si complica tutto un po’».