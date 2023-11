Look femminili vari e originali alla Festa del Cinema di Roma 2023: le pagelle dello stilista Domenico Vacca.

Roma è la città del cinema, tra Cinecittà e la Dolce Vita: un grande set cinematografico a cielo aperto. La Festa del Cinema di Roma protegge e promuove la storia del cinema made in Italy aprendosi anche al cinema internazionale e si conferma, anche quest’anno, un momento importante per la Capitale. Molta sobrietà sul red carpet della Festa del Cinema che va sempre bene. Anche se sono mancate, tranne qualcuna, le vere dive. Questi il look peggiori e migliori della Festa del Cinema di Roma 2023.

10. Giovanna Mezzogiorno

Mamma mia… da dove iniziare? Un vero ibrido, non è un tajeur e non è un abito maschile. È solo un trionfo di righe. I tajeur/abiti dal look maschile sul red carpet devono essere perfetti. La giacca è troppo corta, i pantaloni troppo larghi. La camicia che spunta solo con un inutile collettino è fuori luogo.

Consiglio: cambiare stylist.

9. Miriam Leone

Lo so che quando si è in attesa si è un po’ limitati nella scelta dei vestiti da indossare sul red carpet, ma – con tutta la comprensione che ci posso mettere – questo look non va proprio bene. Bisogna evitare capi aderenti, non è elegante né chic. Il colore della gonna e del top non li avrei mai messi insieme.

Consiglio: un abito da red carpet meno aderente avrebbe comunque rivelato il momento di dolce attesa e l’avrebbe resa una futura mamma elegantissima.

8. Monica Bellucci

Abito grigio topo con bretella nera del reggiseno in evidenza e borsetta. Dalla Bellucci mi aspettavo molto di più, anche in fatto di portamento e posa davanti ai fotografi.

Consiglio: cambiare colore del vestito. Il grigio topo non dona, lasciare la borsetta all’inizio del red carpet, e soprattutto cambiare parrucchiere.

7. Valeria Golino

Tunica radical chic anonima. Una occasione mancata per indossare un bell’abito da red carpet. Scollatura banale con accessorio altrettanto banale.

Consiglio: rivedere completamente il look.

6. Ludovica Coscione

Stivalone e borsetta da caccia al fagiano e tuta non identificata con bottone aperto sull’ombelico. Non si può guardare.

Consiglio: è arrivato il momento di cambiare stylist, se ne ha uno/a o prendersi uno/a stylist se non ne ha.

5. Juliette Binoche

Juliette Binoche alla Festa del Cinema di Roma, ecco l'arrivo #festadelcinemadiroma pic.twitter.com/PXLrhXsrOF — Agenzia VISTA (@AgenziaVISTA) October 23, 2023

Abito bello e di colore altrettanto bello, sobrio ma elegante. Belle le pietre sul colletto e belle anche le scarpe in tinta.

Consiglio: continua così.

4. Luisa Ranieri

Abito da red carpet bello che la rende affascinante e diva allo stesso tempo. Bello anche il colore autunnale dell’abito.

Consiglio: niente da dire.

3. Rosa Diletta Rossi

Il bianco sul red carpet vince quasi sempre. Bella la scollatura e il punto vita, di classe. Molto belli anche gli orecchini.

Consiglio: avrei aggiunto una bella collana per arricchire il bellissimo collo e la scollatura profonda dell’abito.

2. Eleonora Pieroni

Un vero abito da red carpet indossato con molta grazia. Bello il fucsia, colore di tendenza di quest’anno, le spalline e lo scollo dritto e l’orecchino singolo importante che dà molta luminosità al viso. Tutto molto bello per una neo mamma subito tornata in grande forma.

Consiglio: niente da dire.

1. Camila Morrone

Abito nero molto chic. Bella la non simmetria della spallina, il corsetto e il punto vita. Un po’ di strascico rende il tutto estremamente elegante.

Consiglio: mancano i gioielli.

Articolo di Domenico Vacca – Foto Kikapress