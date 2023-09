Dopo aver commentato i look maschili sul red carpet, Domenico Vacca ci fa scoprire le scelte femminili di Venezia 80. Chi è stata promossa?

Secondo appuntamento su Funweek con i commenti di Domenico Vacca, che questa volta ci porta alla scoperta delle scelte al femminile. Abiti, accessori e trucco sono fondamentali per un red carpet che si faccia ricordare. Ma chi delle protagoniste di Venezia 80 ha fatto le scelte giuste? Vediamolo insieme.

10. Charlotte Rampling

Foto Kikapress

La signora Rampling poteva fare di meglio: il suo abito nero non mi ha convinto, il buco sul davanti non aiuta e la “lastra” accessorio che va a coprire il buco neanche. Ma c’è di più: le scarpe, assolutamente non da red carpet.

Consiglio: se non si vogliono portare i tacchi alti sul red carpet, l’alternativa sono solo delle ballerine nere alla Audrey Hepburn.

9. Alba Rohrwacher

Foto Kikapress

Anche se apprezzo moltissimo la casa di moda che ha creato il suo vestito in questo caso l’effetto “tendaggio” è troppo evidente. Plisse’ su plisse’ su plisse’: un po’ troppo.

Consiglio: le case di moda sono tante, bisogna trovare quella giusta per l’occasione e per il proprio tipo di corpo.

8. Mariacarla Boscono

Foto Kikapress

Una nota stonata nella sinfonia del tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia. Il look cappuccetto rosso sexy poteva essere evitato. Anzi, doveva essere evitato.

Consiglio: nessun consiglio, a buon intenditor…

LEGGI ANCHE: — Bertie Gregory: «La vita durissima degli animali»

7. Kasia Smutniak

Foto Kikapress

Sto cercando ancora di capire il senso di questo look. Va bene il look maschile su una donna, ma la giacca era troppo grande. La camicia e la gonna, invece, è senza infamia e senza lode.

Consiglio: il look maschile su una donna non solo deve essere perfetto in termini di vestibilità, ma deve avere anche un suo perché stilistico.

6. Greta Bellamacina

Foto Instagram @gretabellamacina

Abito bello, ma avrei optato per un colore diverso, magari il rosso Valentino della casa di moda che ha realizzato questo abito.

Consiglio: su un tappeto rosso i colori troppo chiari fanno molto “ghost”.

5. Isabelle Huppert

Foto Kikapress

Scusatemi ma questo abito osannato da tanti a me ricorda un enorme moon boot argentato.

Consiglio: ci sono tanti abiti bellissimi tra cui poter scegliere.

4. Sofia Coppola

Foto Kikapress

Semplice ed elegante. Bella scelta per una regista sul red carpet. Parte alta trasparente che crea mistero e copre spalle e braccia senza esagerare.

Consiglio: continua così.

3. Benedetta Porcaroli

Foto Kikapress

Sembra un abito di Valentino, ma non lo è. Una scelta giusta, semplice, elegante e, soprattutto, “rosso red carpet”.

Consiglio: la prossima volta magari osa un po’ di più.

2. Bianca Balti

Foto Kikapress

Stupenda lei e molto bello l’abito che mette in risalto la sua bellezza e il suo carisma da super model. Bello anche il colore.

Consiglio: continua così.

1. Jessica Chastain

Foto Kikapress

Diva di Hollywood al 100%. Abito bellissimo che le sta molto bene. Bello il colore e il cleavage profondo al punto giusto.

Consiglio: la prossima volta magari uno spacco davanti che, sono sicuro, metterebbe risalto alle sue belle gambe.

Consiglio per tutte: non scegliete gli abiti scegliendo prima la casa di moda e poi l’abito, fate esattamente il contrario.

Foto Kikapress