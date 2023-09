Domenico Vacca commenta per Funweek i look maschili di Venezia 80: da Favino a Castellitto, chi ha superato la prova?

Anche quest’anno la Mostra del Cinema di Venezia – arrivata a quota Venezia 80 – ha fatto notizia per i suoi film e anche per i suoi look sul red carpet. Tutti si sono affidati ai grandi marchi del lusso, per lo più stranieri, per farsi notare più che per farsi ricordare. Molti i giovani e molti i look esagerati, sia per una kermesse di classe come la Mostra del Cinema, sia per la città che la ospita.

10. Pierfrancesco Favino

Abito di marchio straniero per Favino che sostiene che i ruoli italiani nei film stranieri dovrebbero andare ad attori italiani. Io suggerirei di partire con l’indossare capi made in Italy sopratutto sul red carpet di Venezia. In ogni caso non approvo il suo look: abito con spalle troppo larghe di manifattura industriale, pantalone quasi a zampa d’elefante, stivaletto quasi a punta e, ciliegina sulla torta, camicia nera trasparente.

Consiglio: la prossima volta scegliere un abito o smoking di sartoria italiana con spalla meno imbottita, visto che Pierfrancesco è già di suo un uomo imponente. Poi, soprattutto, la camicia nera trasparente non è age appropriate: va bene su un ventenne, ma su uomo di 54 anni è da evitare.

9. Lazza

Tutto da rifare, completamente. Troppi disegni, troppe righe, grande catena, grandi occhiali, tutto troppo e troppo grande. Non era al circo, ma sul tappeto rosso di uno dei festival più prestigiosi al mondo.

Consiglio: licenzia il tuo stylist.

8. Johannes Wirix

Banalità ai massimi livelli. Uno smoking bianco che non dice assolutamente nulla, anonimo, camicia con collo banale e due taglie più grande, la cravatta stretta non si può proprio vedere.

Consiglio: chiama il tuo stylist, sedetevi a un tavolo e ripartite da zero. Peccato che queste foto rimarranno per sempre nel cosmo online.

7. Edoardo Leo

Il triple black, smoking, camicia e papillon, non convince. Se aggiungiamo il collo a scialle, stretto, e il collo alla diplomatico della camicia che mostra il nome dello stilista stampato sul papillon abbiamo già collezionato una serie di cose da non fare che basterebbero per altri tre red carpet.

Consiglio: less is more, semplicità è spesso eleganza in queste occasioni e un attore italiano dovrebbe sempre ispirarsi a Mastroianni e De Sica. Non solo nella recitazione, ma anche nello stile.

6. Giacomo Giorgio

I fiori, i fiori sul rever dello smoking… no, assolutamente no. Lasciamo i fiori applique agli abiti da sera delle donne, molto meglio.

Consiglio: la prossima volta o ti presenti in abito lungo da sera ricamato o lascia stare gli ornamenti.

I migliori look maschili di Venezia 80

5. Marco Fantini

Bello il rever sciallato, largo, camicia, papillon e fazzoletto da taschino nulla da dire, peccato che la spalla sia stata cucita male e non su misura, facendo fare piroetta a una marea di pieghe e piegoni che partono dal collo.

Consiglio: cambia sarto.

4. Domenico Cuomo

Domenico Cuomo di "Mare Fuori" ha sfoggiato un completo Saint Laurent sul red carpet di #Venezia80. Guarda la gallery con i migliori look della mostra del cinema https://t.co/DlqrK2Sv76 pic.twitter.com/Uq5my231UM — gqitalia (@GQitalia) September 6, 2023

Una gran bella novità. Ha osato con gusto e stile, bravo! Esempio perfetto di qualcuno che ha osato qualcosa di diverso ed è riuscito con un look nuovo, fresco, giovane ed elegante allo stesso tempo. Unica nota interessante sul red carpet di Venezia in termini di look.

Consiglio: continua così.

3. Alessandro Egger

Nulla da dire, look da divo da red carpet. Nero che ritorna dopo tanto smoking blu, bel rever largo, papillon misura perfetta, camicia con bottoni coperti, di grande classe.

Consiglio: avrei evitato la spilla.

2. Pietro Castellitto

Bravo Pietro! Belle le proporzioni dello smoking, bello anche il colore blu che a un giovane dona più del nero. Molto bella la chiusura laterale della giacca, bella la scelta del senza cravatta.

Consiglio: un po’ meno gel sui capelli e forse avrei optato per una camicia con il collo alla koreana o una camicia con le punte un po’ più lunghe tutta abbottonata, sarebbe stato bellissimo.

1. Patrick Dempsey

Red Carpet Ferrari

Il super divo di Venezia 2023. Patrick può indossare quello che vuole ed essere sempre al top, ma in questo caso la scelta classica ha pagato tanto, come fa sempre. Bella la misura del papillon che dà charme al look e, in questo caso, anche i bottoni di madreperla della camicia, che danno un tocco di sartoria.

Consiglio: la prossima volta prova uno smoking con delle spalle più morbide cucito apposta per te e sarai ancora di più l’incarnazione del divo di Hollywood a Venezia.

di Domenico Vacca – Foto: Kikapress