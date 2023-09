Arriva su Disney+ ‘Bertie Gregory: A tu per tu con gli animali’: la nostra intervista al regista ed explorer di National Geographic.

Dal 13 settembre su Disney+ arriva la serie Bertie Gregory: A tu per tu con gli animali. Sei episodi in cui Bertie Gregory, noto explorer di National Geographic, immortala la vita quotidiana degli animali più selvaggi del pianeta. Dalle orche in Antartide agli elefanti in Congo, ogni episodio ritrae la vera vita di branchi e specie spesso minacciate dall’uomo. «Solo per girare sei episodi – ci dice Gregory – abbiamo fatto 219 giorni di riprese e lo abbiamo fatto in un anno. Quindi è stato un anno molto impegnativo. L’episodio più lungo per cui prepararsi è stato quello delle orche in Antartide. Abbiamo ripreso quel gruppo speciale di orche antartiche che sfruttano il lavoro di squadra per creare un’onda che fa cadere le foche. Ci sono voluti 18 mesi».

Non solo: la sfida di riprendere gli elefanti nella foresta ha previsto la costruzione di una zipline (non divertente quanto si potrebbe pensare), mentre l’episodio dedicato al puma Patacca sembra avere nei ricordi di Bertie un posto speciale. Il regista e produttore ci racconta tutte le sfide affrontate, ma anche le preziosi lezioni apprese. «Penso che la lezione più preziosa sia stata probabilmente quella di Patacca. – ci confessa – Era un’avventura nostalgica in parte, perché avremmo trovato un puma che avevo conosciuto da cucciolo. Da lei ho imparato quanto siano dure le loro vite, quanto duramente lavorano e quanto ferocemente difendono i loro cari dalle minacce che devono affrontare».