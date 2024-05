Con il rilascio del trailer, inizia ufficialmente il conto alla rovescia per ‘The Kardashians 5’: sarà solo su Disney+ dal 23 maggio.

Dopo la data di uscita e la key art, mancava solo un tassello per far cominciare ufficialmente il countdown ufficiale alla quinta stagione di The Kardashians. Ora, Disney+ ha completato il puzzle lanciando il trailer dell’attesissima serie in streaming dal 23 maggio, in esclusiva sulla piattaforma streaming. Le prime quattro stagioni sono già disponibili su Disney+.

Key Art da Ufficio Stampa

Proprio quando sembrava che la loro vita non potesse essere più frenetica, ecco che la famiglia Kardashian Jenner indossa le scarpe da ginnastica e corre ancora più veloce. Dalle carriere sul grande schermo alla cura dei bambini, la famiglia continua a superare tutte le aspettative. Le telecamere riprendono Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie mentre affrontano le conflittuali dinamiche tra sorelle, il tutto sotto l’occhio vigile dell’amata madre, Kris.

Ben Winston, socio della Fulwell 73, è il produttore esecutivo di The Kardashians insieme a Emma Conway ed Elizabeth Jones, mentre Danielle King è showrunner e produttrice esecutiva. Anche Kris Jenner, Kourtney Kardashian Barker, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner e Kylie Jenner sono produttrici esecutive.

Immagine da Ufficio Stampa