Conosciamo tutti le 7 meraviglie del mondo antico e moderno, ma come siamo messi con quello attuale? Ecco le attrazioni turistiche più impressionanti di oggi

Le 7 meraviglie del mondo antico, risalenti al Medioevo, erano originariamente composte solo da siti noti agli antichi Greci. Erano già tutte visitabili tra il 250 e il 226 a.C. come apprendiamo da una poesia di Antipatro di Sidone, scritta intorno al 140 a.C.

I 10 CASTELLI E PALAZZI PIÙ POPOLARI D’EUROPA: SORPRESA SUL PODIO

Chi volesse fare un ripasso veloce, sappia che erano tutte localizzate tra Egitto, Grecia, Asia Minore e Mesopotamia ed erano la Piramide di Cheope, i Giardini Pensili di Babilonia, la Statua di Zeus a Olimpia, il Tempio di Artemide a Efeso, il Colosso di Rodi, il Mausoleo di Alicarnasso e il Faro di Alessandria.

Le nuove 7 meraviglie del mondo contemporaneo

Nel 2000, durante le Olimpiadi di Sidney, una fondazione svizzera decise che era giunto il momento di creare una nuova lista delle 7 Nuove Meraviglie del Mondo, invitando persone da tutto il globo a votare per un referendum su internet. Così, nel 2007 è stato diffuso un nuovo elenco comprendente la Grande Muraglia Cinese, Chichén Itzá, Petra, Machu Picchu, il Cristo Redentore, il Colosseo e il Taj Mahal.

Ma, a distanza di quasi 20 anni, si sono aggiunti numerosi altri monumenti straordinari, vere e proprie opere architettoniche degne di merito. Per determinare quali meraviglie mondiali suscitano oggi il maggior interesse tra i viaggiatori, sono stati analizzati 4300 luoghi di interesse sparsi per il pianeta

Stando al conteggio delle pagine di Wikipedia visualizzate, ecco le 7 nuove meraviglie del mondo attuale.

Il Taj Mahal (India) – 28.601.383 pagine visualizzate Il Burj Khalifa (Emirati Arabi Uniti) – 23.423.701 pagine visualizzate Il Monte Everest (Nepal) – 22.066.676 pagine visualizzate La Statua della Libertà (Stati Uniti d’America) – 19.851.871 pagine visualizzate La Grande Muraglia Cinese (Cina) – 17.405.607 pagine visualizzate La Torre Eiffel (Francia) – 17.316.414 pagine visualizzate Machu Picchu (Perù) – 14.229.131 pagine visualizzate

Rispetto alle 7 meraviglie del mondo contemporaneo, restano stabili la Grande Muraglia cinese e il Machu Picchu in Perù, mentre pesa l’assenza del Colosseo, surclassato dalla Torre Eiffel dei nostri cugini d’oltralpe.

In prima posizione troviamo il Taj Mahal in India: è un mausoleo in onore della memoria della moglie defunta dell’imperatore Mughal Shah Jahan, che purtroppo morì durante il parto. La costruzione di questa straordinaria struttura iniziò nel 1632 d.C. e richiese più di vent’anni per essere completata. Per molti visitatori, il Taj Mahal è un simbolo duraturo dell’amore eterno.

Dubai, record assoluto per il Burj Khalifa

Al secondo posto, il Burj Khalifa, il grattacielo più alto al mondo con oltre 23 milioni di visualizzazioni su Wikipedia. È, in effetti, l’aggiunta più recente alla lista delle Nuove Sette Meraviglie del Mondo. Nel 2010, dopo 6 anni, gli ideatori dell’opera hanno regalato al mondo una struttura imponente alta 828 metri. Questo grattacielo offre panorami spettacolari sulla città di Dubai, grazie ai suoi oltre 26.000 pannelli di vetro.

Segue il Monte Everest, tradotto come la “Dea Madre del Mondo”, la Statua della Libertà simbolo degli Stati Uniti e dell’Occidente tutto, ritroviamo la Grande Muraglia Cinese, al 6° posto la Tour Eiffel, iconica opera architettonica del Vecchio Continente e infine il Machu Picchu in Perù, che gli archeologi hanno riscoperto solo nel 1911.

STONEHENGE, IL MISTERO SVELATO DOPO 100 ANNI: COSA SI È SCOPERTO SULLA PIETRA DELL’ALTARE

In Europa, sempre stando al volume di ricerche su Wikipedia, dietro alla Torre Eiffel, troviamo il Muro di Berlino e Stonehenge.

Foto: Shutterstock