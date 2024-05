L’anime ‘One Piece’ festeggia i suoi primi 25 anni con una grande festa a Milano e in altri quattro capoluoghi europei.

Milano, Londra, Berlino, Madrid e Parigi. La festa per i 25 anni dell’anime One Piece contagia l’Europa coinvolgendo appassionati e fan di ogni età che, domenica 5 maggio, sono accorsi per celebrare il compleanno di Monkey D. Luffy. In Italia, l’appuntamento è stato in piazza Gae Aulenti all’ombra di un enorme Cappello di Paglia per l’apertura dell’esclusivo pop up shop in Corso Como.

Immagine da Ufficio Stampa

Toei Animation ha dato, così, il via ufficiale alle celebrazioni svelando anche cinque gonfiabili giganti che omaggiano l’anniversario. Fan e curiosi hanno potuto scoprire le numerose sorprese esclusive realizzate in ogni città. Oltre al pop-up store milanese, un’esperienza video immersiva a Londra e una location simbolica a Parigi.

Il temporary store milanese (Corso Como, angolo Via Carlo De Cristoforis 1 – Via Capelli) si ispira alla filosofia dei Mugiwara Store del Giappone e si sviluppa per oltre 300 mq suddivisi in aree tematiche. Cosa si può trovare? Per la prima volta in Italia, una best selection di prodotti licenziati in Europa e una selezione di prodotti di Toei Animation in Limited Edition.

Immagine da Ufficio Stampa

Inoltre, si possono trovare gadget inediti, postazioni per divertenti photo opportunity e la tradizionale lotteria che mette in palio numerosi gadget. Tra i partner presenti all’evento anche i fidati amici di Banpresto, con una vasta selezione di prodotti, e nell’area Ichibankuji, Funko, e Lucca Comics & Games ancora una volta insieme a Toei Animation Europe per celebrare One Piece.

Tutti coloro che non sono riusciti a vivere l’esperienza del pop up shop avranno ancora tempo per visitarlo tutti i giorni fino al 19 maggio dalle ore 10 alle 20; ad attenderli l’assortimento di prodotti del primo giorno.

Immagini da Ufficio Stampa