Inaugurata lo scorso marzo, la 49° stagione di Gardaland vede in scena ‘!MPOSSIBLE’, nuovo show di Paolo Carta, tra illusioni ed effetti speciali.

Dallo scorso mese di marzo, Gardaland ha aperto i cancelli per la sua stagione numero 49 che sta già entusiasmando il pubblico con più di una novità. Tra queste c’è lo show di magia del Gardaland Theatre dal titolo !MPOSSIBLE, diventato rapidamente uno dei momenti clou dell’esperienza al Parco divertimenti. A meno di 30 giorni dalla prima, infatti, lo spettacolo ha registrato una serie di ovazioni a tutte le date da parte di un pubblico trasversale.

A firmare lo spettacolo è Paolo Carta, Shows & Entertainment Manager di Gardaland, che è produttore, regista, interprete e curatore di ogni aspetto. “Questo straordinario risultato, frutto della dedizione e del talento del team, testimonia l’enorme interesse e l’apprezzamento dei visitatori per l’esperienza offerta. Ogni standing ovation è un riconoscimento tangibile della qualità dello spettacolo e, per me e per tutti i miei ragazzi rappresenta, ad ogni replica, un’iniezione di entusiasmo. La conferma che stiamo lavorando bene, coinvolgendo il nostro pubblico e rendendolo protagonista di grandi avventure fantastiche”.

Foto da Ufficio Stampa

!MPOSSIBLE è caratterizzato da atmosfere futuristiche, ritmo incalzante e incredibili illusioni, pensate per coinvolgere sia adulti sia bambini, in un’esperienza immersiva. Non solo, infatti, uno spettacolo di magia, ma un viaggio emozionante attraverso una narrazione visuale con numeri di magia e illusionismo in stile Las Vegas. Sono questi gli ingredienti di un successo che è il risultato dell’esperienza decennale del mago e illusionista Carta. Con una vasta conoscenza nel design di illusioni originali e uniche, Carta ha creato uno spettacolo che va oltre le aspettative.

Non solo !MPOSSIBLE: l’offerta di intrattenimento

Oltre allo spettacolo !MPOSSIBLE, Gardaland Resort offre una vasta gamma di intrattenimento per tutte le età. Dagli spettacoli teatrali alle animazioni nelle diverse aree del parco, agli incontri con musicisti e ballerini acrobati. Ecco gli eventi da non perdere:

Welcome Show con Prezzemolo: una divertente e coinvolgente esibizione che dà il via a una giornata di divertimento

…2…3…PUFF!: spettacolo di micromagia dedicato ai più piccoli

Taylor – La Regina dei Mari: spettacolo mozzafiato che trasporta gli spettatori nel cuore dell’azione piratesca

The Country Band-Hits: esibizione live di musica country che ricrea l’atmosfera del selvaggio West

Prestazioni Acrobatiche Tanzanesi: viaggio esotico attraverso balli e acrobazie.

Gardaland si conferma, così, destinazione ideale anche per la primavera, perfetta per il lungo ponte del 25 aprile e del 1° maggio. Con il Parco Divertimenti, LEGOLAND® Water Park Gardaland, Gardaland SEA LIFE Aquarium e gli hotel quattro stelle, offre un’esperienza per tutta la famiglia.

Foto da Ufficio Stampa