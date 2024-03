Sapete qual è la seconda spiaggia più bella al mondo? Secondo gli utenti di Tripadvisor si trova in Italia, precisamente a Lampedusa

Se avete già iniziato a pensare alle vostre vacanze estive e l’unico obiettivo è andare al mare, rilassarsi, nuotare e godersi il sole, non spostatevi più di tanto: in Italia abbiamo la seconda spiaggia più bella al mondo.

Come ogni anno Tripadvisor ha assegnato i premi “Travellers’ Choice Best of the Best”. Sono riconoscimenti dati dagli utenti della piattaforma in base al numero delle recensioni e alla qualità dei giudizi che gli avventori hanno lasciato nel corso dei loro viaggi.

Spiagge da sogno: la più bella in Portogallo

Ebbene, se la spiaggia più bella di tutte, secondo gli utenti si trova in Portogallo, e precisamente si tratta di Praia da Falesia, il secondo gradino del podio è occupato dalla Spiaggia dei Conigli, a Lampedusa.

Chi non conoscesse il posto, l’isola dei Conigli si trova nella parte sud occidentale di Lampedusa ed è un piccolo isolotto che sorge al centro di un’ampia baia, che accoglie un centinaio di coppie di gabbiani reali, che qui nidificano e vivono sugli scogli.

I turisti che hanno visitato la spiaggia dei Conigli sono rimasti sorpresi dalle “incredibili acque blu e sabbia bianca. È una spiaggia tranquilla, perfetta per rilassarsi, prendere il sole e nuotare”.

Motivi per visitare la seconda spiaggia più bella al mondo

E ancora: “L’isola dei conigli una meraviglia, i ragazzi lega ambiente gentilissimi e attenti, tutto super organizzato, top top”, oppure “La piscina di Dio. Così Modugno la definisce, beh non ha tutti i torti……..migliore spiaggia che io abbia mai visitato”.

L’ingresso alla spiaggia – come si apprende sul sito – è contingentato e “consentito solo dietro prenotazione obbligatoria gratuita, al fine di contingentare il numero di presenze, tutelare lo straordinario e vulnerabile ambiente costiero e garantire un’esperienza di fruizione più consapevole, rispettosa e sostenibile”.

Foto: Shutterstock