Il parco divertimenti Gardaland organizza quattro appuntamenti per far conoscere meglio il mare, in compagnia di due creature mitologiche.

Gardaland SEA LIFE Aquarium si prepara ad accogliere e affascinare grandi e piccini con una serie di incontri magici dedicati al mondo marino insieme a compagnia speciale. A guidare alla scoperta delle meraviglie sotto il mare sono, infatti, due figure mitologiche: un audace tritone e una meravigliosa sirena. Questi affascinanti ospiti saranno al centro di quattro speciali appuntamenti che si svolgeranno nei prossimi sabati, a partire dall’11 novembre fino al 2 dicembre.

Tritone e sirene sono da sempre nell’immaginario dei più piccoli, grazie a favole, leggende e cartoon da ogni parte del mondo. Ora, queste affascinanti e misteriose creature prendono vita coinvolgendo i visitatori di Gardaland SEA LIFE Aquarium in un’esperienza unica. Da una parte, infatti, la sirena, emblema di fascino e bellezza, si esibirà nella disciplina nota come mermaiding, ispirata ai movimenti sinuosi di tale creatura.

Foto da Ufficio Stampa

Questa pratica, ancora poco nota, sta diventando sempre più popolare grazie ai benefici che regala al corpo. Tra questi, il miglioramento della forma fisica, la stimolazione dell’attività respiratoria e la riduzione dello stress. Al figlio del dio del mare, Tritone, con il suo inseparabile tridente spetta invece il compito di rispondere a tutte le curiosità dei visitatori, illustrando loro l’importanza dell’ambiente marino e svelando alcuni segreti di meduse, squali, polpi cavallucci, leoni marini e stelle marine.

Il divertimento come strumento di sensibilizzazione a tutela dell’ambiente

Questi quattro giorni alterneranno, dunque, divertimento e sensibilizzazione. Infatti, i visitatori potranno divertirsi con totem interattivi e codici QR che consentiranno loro di scoprire il loro “nome da sirena” e accedere a un “”mare di giochi. Oltre agli incontri con tritone e sirena, poi, Gardaland SEA LIFE Aquarium consente di esplorare il mondo sottomarino, dal vicino Lago di Garda fino ai mari e agli oceani più profondi.

Foto da Ufficio Stampa

Inoltre, gli ospiti potranno attraversare un affascinante tunnel con oltre 500mila litri d’acqua, per incontri ravvicinati con squali, trigoni, cernie e altri pesci colorati. Immancabili, poi, le esibizioni dei leoni marini Leo, Honey e Davy Jones, che mostreranno come trascorrono le loro giornate, tra spettacoli di tuffi, scivolate e nuotate veloci. Queste esibizioni sono consigliate per tutta la famiglia, poiché offrono un’opportunità educativa per adulti e bambini.

Gardaland SEA LIFE Aquarium sarà aperto ogni sabato, dall’11 novembre al 2 dicembre, dalle ore 10:00 alle ore 17:00. È possibile acquistare i biglietti online a tariffe ridotte di €10,50 e a tariffe intere di €12,50. Tutti i dettagli sul progetto qui.

Foto da Ufficio Stampa