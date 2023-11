Korea Week 2023: dal 5 al 12 novembre la rassegna sulla cultura coreana più attesa dell’anno torna a Roma. Il programma.

Anche quest’anno, l’Istituto Culturale Coreano – in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica di Corea e KOCIS (Korean Culture and Information Service) – dà il via alla Korea Week 2023, offrendo una varietà di eventi che permetteranno al pubblico di immergersi nella cultura coreana. L’evento si terrà a Roma dal 5 al 12 novembre. La Korea Week 2023 presenterà diversi aspetti della cultura coreana, tra cui il K-Beauty, il K-Pop, il K-Movie, la K-Art e il K-Theater. Tutti gli eventi saranno accessibili gratuitamente, ma sarà richiesta la prenotazione per alcune attività.

Korea Week 2023: K-Beauty

Il 5 novembre, la Korea Week 2023 inizierà con due eventi dedicati al K-Beauty, entrambi presso l’Istituto Culturale Coreano. Alle 16:00, un workshop sul Personal Color condotto da Choi Ji-Hye esplorerà l’armocromia. Alle 19:00, un seminario sul Conscious Beauty tenuto da Ahn Hyo-Eun – CEO del marchio di cosmetici Yeonji – esaminerà i concetti di Clean Beauty e Vegan Beauty.

Il 6 novembre, il seminario sul Conscious Beauty si ripeterà alle 19:00 presso l’Istituto Culturale Coreano. La capienza sarà di 100 persone che dovranno prenotarsi tramite il link fornito dall’Istituto Culturale Coreano (info su culturacorea.it).

7 novembre: spazio al cinema coreano

Il 7 novembre, alle 17:30, il cinema Nuovo Olimpia (via in Lucina 16, 00186, Roma) ospiterà la proiezione del film Hills of Secrets (2023), seguito alle 20:00 dalla proiezione di Road to Boston (2023). Alle 19:00 ci sarà il secondo workshop sul Personal Color presso l’Istituto Culturale Coreano con capienza di 20 persone e prenotazione necessaria tramite il link fornito dall’Istituto Culturale Coreano (info su culturacorea.it).

8 novembre

Mercoledì 8 novembre – alle 17:30 presso il Cinema Nuovo Olimpia – verrà proiettato il terzo film di questa rassegna: Where would you like to go?(2023) con attore protagonista l’attrice Park Ha-sun che ricopre il ruolo di una vedova. Suo marito, un insegnante, ha perso la sua vita tragicamente cercando di salvare uno studente dall’annegamento. La vedova partirà per un viaggio a Varsavia, in Polonia, per trovare un po’ di pace lontano dalla loro casa piena di ricordi con il marito. Sarà comunque costretta ad affrontare il dolore e la nostalgia data dal marito defunto. La capienza di pubblico sarà di 170 persone e sarà necessaria la prenotazione tramite il link fornito dall’Istituto Culturale Coreano (info su culturacorea.it).

Alle 19:00 presso l’Istituto Culturale Coreano ci sarà il terzo e ultimo appuntamento con il workshop sul Personal Color. La capienza sarà di 20 persone con prenotazione necessaria tramite il link fornito dall’Istituto Culturale Coreano. Alle 20:00, sempre presso il Cinema Nuovo Olimpia, verrà proiettato il quarto e ultimo film della rassegna cinematografica: Rebound (2023). Il film è tratto dalla storia vera (con attori protagonisti Ahn Jae-hong e Jeong Jin-woon) di una squadra di basket liceale che – pur trovandosi nel rischio dello scioglimento della squadra a causa dei continui risultati negativi – si cimenta in un’impresa miracolosa al Torneo Nazionale di Basket Liceale del 2012. La capienza di pubblico sarà di 170 persone e sarà necessaria la prenotazione.

La mostra di lanterne tradizionali

Giovedì 9 novembre, alle 19:00 presso l’Istituto Culturale Coreano, ci sarà l’inaugurazione della mostra delle lanterne tradizionali intitolata Cosmo di luci. Il festival delle lanterne di loto. Questa mostra è stata organizzata in concomitanza al festival delle lanterne di loto (in coreano Yeondeunghoe) che si tiene ogni anno in Corea in occasione del giorno della nascita di Buddha. Le lanterne di loto contengono un significato spirituale indicando la luce che illumina le nostre anime oscurate dall’avidità e caparbietà. Il festival delle lanterne di loto, che ormai fa parte della cultura coreana da più di mille anni, è stato nominato come Patrimonio Culturale Immateriale Nazionale nel 2012, mentre nel 2020 come Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO. L’ingresso all’inaugurazione della mostra è libero e non è necessaria alcuna prenotazione. L’ultimo ingresso sarà alle 20:10.

Spazio al K-Pop

Venerdì 10 novembre si aprirà il sipario del K-Pop Academy: the Festival, letteralmente un festival per gli amanti del K-Pop. Si svolgerà in tre giornate e sarà composto da vari workshop e una K-Pop Random Dance Battle. Alle 16:30 presso Studio Vale (via Capistrano 36, 00173, Roma) si svolgerà il primo workshop di K-Pop guidato dalla ballerina Francesca De Filippis che insegnerà varie coreografie K-Pop. E alle 18:30, sempre presso lo Studio Vale, si svolgerà il secondo workshop che sarà guidato da un ospite speciale invitato direttamente dalla Corea: il coreografo Woomin Jang della nota dance crew coreana 1Million!

I due workshop si svolgeranno con circa 40 partecipanti ciascuno e sarà necessaria la prenotazione. Alle 18:30 presso l’Istituto Culturale Coreano ci sarà il workshop sulle lanterne tradizionali dove si potrà imparare a creare con le proprie mani le lanterne coreane, simbolo di illuminazione spirituale. Il workshop si svolgerà con 15 partecipanti e sarà necessaria la prenotazione. Alle 20:00 presso l’Istituto Culturale Coreano si terrà una commedia teatrale sulla cucina coreana intitolata Un ospite molto speziato scritta dall’attrice/autrice Donatella Mei in collaborazione con il coreografo coreano Yong Min Cho. La commedia racconta la storia di due amici – una donna italiana e un uomo coreano, ognuno orgoglioso della cucina del proprio paese – che si scambiano chiacchierate. Ma anche simpatiche discussioni sulle due culture culinarie concentrando l’attenzione sulla presentazione della cucina coreana. Lo spettacolo avrà una capienza di 80 persone e sarà richiesta la prenotazione.

Korea Week: il programma di sabato 11 novembre

Sabato 11 novembre, alle 14:00 presso l’Istituto Culturale Coreano, si ripeterà il workshop sulla produzione delle lanterne tradizionali, dando la possibilità ad altri 15 partecipanti di creare con le proprie mani una lanterna di loto. Per partecipare sarà sempre necessaria la prenotazione. Alle 15:30 presso l’Istituto Culturale Coreano si terrà un evento di presentazione del libro La Corea dalla A alla Z realizzato dall’Istituto Culturale Coreano in collaborazione con la giornalista Marianna Baroli. Questo libro è un simpatico dizionario che ha lo scopo di presentare vari lati della cultura coreana attraverso parole-chiave spiegate e disposte in ordine alfabetico. Questo evento avrà una capienza di 100 persone e sarà richiesta la prenotazione.

Alle 16:30 presso Studio Vale (via Capistrano 36, 00173, Roma) tornerà di nuovo la ballerina Francesca De Filippis alla guida della seconda giornata di workshop sulle coreografie K-Pop. E, alle 18:30, tornerà anche il coreografo Woomin Jang della dance crew 1Million con altre ricche coreografie per l’ultimo turno di workshop. I due workshop si svolgeranno con circa 40 partecipanti ciascuno e sarà necessaria la prenotazione.

K-Pop Random Dance Battle

Domenica 12 novembre arriva il gran finale! A partire dalle 15:00 presso il Teatro Golden (via Taranto 36, 00182, Roma) si terrà K-Pop Random Dance Battle. Numerose crew si sfideranno nell’esecuzione di coreografie K-Pop sul ritmo di canzoni di vari Idol riprodotti a random. Le crew partecipanti verranno selezionate tramite l’annuncio pubblicato dall’Istituto Culturale Coreano. L’ingresso per il pubblico sarà libero fino ad esaurimento posti (280 posti ca.) e non sarà richiesta alcuna prenotazione.