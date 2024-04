Percorsi nel bosco, prateria, area umida e mellifere, alla scoperta della fauna selvatica, delle api e delle farfalle. Playground e aree relax.

Dopo un lungo lavoro di riqualificazione, ha aperto al pubblico l’Oasi WWF di Castel Romano, un vero gioiello di biodiversità a 25 km dalla Capitale.

Nata dalla collaborazione tra il Centro McArthurGlen e WWF Italia, l’oasi rappresenta un esempio virtuoso di recupero ambientale: un’area da tempo abbandonata e deturpata è stata trasformata in un’oasi di pace e natura, dove immergersi tra boschi mediterranei e percorsi di trekking.

L’Oasi WWF Castel Romano è un dono per la città di Roma e per tutti coloro che desiderano trascorrere una giornata nella natura, imparando a conoscerla e ad apprezzarla. Un luogo ideale per passeggiare, fare trekking o semplicemente rilassarsi circondati dalla bellezza della macchia mediterranea.

L’oasi ospita una ricca varietà di flora tra alberi autoctoni (come querce e lecci), ad arbusti come corbezzoli, biancospino e mellifere aromatiche (come salvia, rosmarino, calendula, menta, origano, lillà).

Grazie al grande binocolo panoramico posto sull’osservatorio è possibile osservare a rispettosa distanza specie di fauna selvatica come volpi, istrici e rapaci come il gheppio e il nibbio bruno, oltre a molte specie di uccelli come il picchio rosso e la ghiandaia.

Attorno allo stagno permanente, si possono osservare rane, rospi, testuggini, rettili e una varietà di flora selvatica, tra cui splendide orchidee protette.

A disposizione delle famiglie tre aree pic-nic immerse nel verde per godersi i lunch box speciali disponibili presso i ristoranti e punti ristoro del Centro. Inoltre è presente una grande e attrezzata playground naturale, con percorso dei sensi, gioco del grande tronco, tela del ragno e altalena.

APERTURA OASI AFFILIATA WWF CASTEL ROMANO

L’Oasi è aperta tutti i giorni dalle 9 fino al tramonto con accesso libero.

Ogni sabato e domenica è possibile prenotare visite guidate, laboratori didattici a cura delle guide WWF.

L’Oasi è disponibile per visite scolastiche previa prenotazione.

Weekend 27-28 aprile: attività ed eventi nell’Oasi

Sabato 27 e domenica 28 aprile i ragazzi e le loro famiglie potranno godere di un’immersione nella natura nel rispetto di tutte le preziose caratteristiche di biodiversità. Quattro gli appuntamenti giornalieri gratuiti della durata di un’ora ciascuno, a cura delle guide WWF.

Il programma è lo stesso per le due giornate. Si parte alle 11.00 con la divertente Caccia al Tesoro, seguono alle 12.00 e alle 14.00 due appuntamenti con la visita guidata dell’Oasi, mentre alle 16.00 il laboratorio didattico Palenteologo per un giorno. Al termine di ciascun laboratorio, tutti i ragazzi riceveranno un omaggio speciale.

Appuntamento all’ingresso dell’Oasi affiliata WWF di Castel Romano adiacente a piazza dell’Elefante, 15 minuti prima dell’inizio di ogni laboratorio. È obbligatoria la presenza di un genitore.

È consigliata la prenotazione scrivendo a oasi.castelromano@mcarthurglen.com

Oasi Affiliata WWF di Castel Romano

via Pontina, uscita Castel Romano, Roma

Orario di apertura: dalle 9.00 al tramonto