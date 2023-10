Rivoluzionate le teorie del secolo scorso sull’origine e formazione della Pietra dell’Altare di Stonehenge: cos’è emerso

Un team di esperti del Dipartimento di Geografia e Scienze della Terra dell’Università di Aberystwyth, nel Regno Unito, ha rivoluzionato le nostre conoscenze e certezze sulla famosa Pietra numero 80 di Stonehenge, nota anche come la “Pietra dell’Altare“.

Stonhenege, il fascino senza tempo e i tanti misteri

Le recenti scoperte hanno gettato luce su un mistero che ha affascinato gli studiosi per oltre un secolo, sollevando interrogativi sulla provenienza di questa pietra iconica all’interno del monumento megalitico la cui funzione era inizialmente quella di essere un luogo sacro di sepoltura e solo più recentemente è diventato un centro di guarigione e riflessione.

In un articolo del Journal of Archaeological Science, i ricercatori hanno condiviso la loro sorprendente scoperta. Finora si credeva infatti che la Pietra dell’Altare potesse condividere la stessa origine delle altre pietre utilizzate per costruire Stonehenge, ma la sua origine sembra totalmente diversa e sgretola la teoria appurata da tempo.

La Pietra dell’Altare si distingue per la sua composizione unica in arenaria, che rappresenta un contrasto marcato rispetto alle altre cosiddette bluestone di Stonehenge. Queste ultime, costituite principalmente da rocce ignee, compongono il cerchio interno del monumento e, quando vengono esposte all’umidità, assumono una tonalità caratteristicamente bluastra.

Cosa si sa davvero della Pietra 80?

Fino a poco tempo fa, gli esperti credevano che la Pietra dell’Altare avesse origine dalla formazione di Old Red Sandstone del Galles occidentale, una zona simile a quella delle altre pietre bluestone provenienti dalle Preseli Hills. Tuttavia, grazie a dettagliate analisi, tra cui l’analisi XRF portatile, l’analisi SEM-EDS automatizzata, la petrografia ottica e la spettroscopia Raman, hanno svelato il mistero sulla sua provenienza.

La Pietra dell’Altare contiene infatti una concentrazione eccezionalmente elevata di bario, un elemento assente nella maggior parte degli altri campioni di pietra. Questa caratteristica insolita suggerisce dunque che la pietra potrebbe non essere proveniente del bacino anglo-gallese.

I ricercatori hanno di conseguenza ridefinito la classificazione della Pietra dell’Altare, sollevando dubbi sulla sua appartenenza alla categoria delle pietre bluestone. Questo cambiamento di prospettiva enfatizza l’importanza di ulteriori indagini per svelare la vera origine di questa pietra ancora così misteriosa all’interno di Stonehenge.

Foto: Shutterstock