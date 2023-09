Musement ha stilato la top 10 dei castelli e palazzi reali più popolari d’Europa secondo le recensioni di Google

La visita a castelli e palazzi reali è un’attività culturale amata da molti durante le vacanze. Musement, la piattaforma digitale per la prenotazione di esperienze di viaggio in tutto il mondo, ha così elaborato una classifica dei 10 castelli e palazzi reali più popolari in Europa, basandosi sul numero di recensioni ricevute su Google.

Castelli più visitati in Europa: qualche spunto

Castello di Praga, Repubblica Ceca (152.149 recensioni): questo spettacolare complesso ospita la Cattedrale di San Vito, l’antico Palazzo Reale e il pittoresco Vicolo d’Oro. Buckingham Palace, Regno Unito (151.766 recensioni): La residenza ufficiale del re a Londra offre la possibilità di visitare le preziose State Rooms durante l’estate e assistere alla cerimonia del Cambio della Guardia tutto l’anno. Castello di Wawel, Polonia (137.253 recensioni): Situato sulla collina di Wawel, offre la possibilità di esplorare le Sale dello Stato, gli Appartamenti Reali e molto altro. Reggia di Versailles, Francia (130.519 recensioni): Questa magnifica residenza reale è nota per la Sala degli Specchi e i famosi giardini progettati da André Le Nôtre. Castello di Schönbrunn, Austria (129.663 recensioni): L’ex residenza estiva degli Asburgo è un capolavoro barocco con eleganti sale e stanze sontuose. Alhambra, Spagna (122.164 recensioni): Questo complesso monumentale include palazzi, giardini e fortezze, tra cui i Palazzi Nasridi e il Generalife. Torre di Londra, Regno Unito (93.745 recensioni): Questa storica fortezza sul Tamigi ha ospitato prigionieri, re, gioielli della Corona e i famosi corvi guardiani. Palazzo Reale di Madrid, Spagna (89.411 recensioni): La più grande residenza reale dell’Europa occidentale è visitabile in alcune aree, come la Sala del Trono e l’Armeria Reale. Castello di Edimburgo, Regno Unito (83.417 recensioni): Questa imponente fortezza è famosa per la Saint Margaret’s Chapel e i Gioielli della Corona. Castello di Bran, Romania (83.004 recensioni): Conosciuto come il “castello di Dracula,” offre un’immersione nella leggenda di Dracula e una vista sul passato dei Cavalieri Teutonici e della residenza reale.

Foto: Shutterstock