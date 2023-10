Partire per un viaggio alla scoperta di Italo Calvino: un’esperienza letteraria per celebrare il centenario della sua nascita

Nel 2023, il mondo letterario celebra il centenario della nascita di uno degli autori più influenti dell’Italia del Novecento, Italo Calvino. E in questa occasione speciale, eDreams ha organizzato un viaggio letterario virtuale unico attraverso i luoghi e le opere che hanno definito la sua straordinaria carriera letteraria.

Havana, Cuba: Iniziamo nella città dove è nato lo stesso Italo Calvino, il 15 ottobre 1923. Santiago de Las Vegas, provincia dell’Avana, è un luogo che trasuda storia e cultura. Ma più di tutto, è un’opportunità per immergersi nelle atmosfere delle opere di Calvino. Non limitiamoci a vedere le immagini convenzionali dell’isola ma scopriamo le processioni religiose in onore di San Lazzaro, un’esperienza autentica che potrebbe risvegliare il nostro spirito di esploratore.

Sanremo e la Liguria: La città dei fiori e la pittoresca riviera ligure hanno plasmato l’infanzia e la giovinezza di Calvino. Questi luoghi sono cambiati nel corso degli anni, ma le loro tracce sono ancora visibili. Esploriamo i giardini incantati di Sanremo, come l’antico parco di Villa Ormond, dove piante rare ed esotiche ci faranno sentire come se fossimo entrato in un mondo di fantasia, simile a Ombrosa, il paese immaginario de “Il Barone Rampante“.

Italo Calvino viaggiatore del mondo: da Madeira a Boston

Foresta Laurissilva a Madeira: Chi vuole connettersi con la natura e sperimentare sensazioni uniche, visiti il Parco Naturale di Madeira, un angolo di paradiso nell’arcipelago portoghese. Qui, immerso nella Foresta Laurissilva, ci si potrà sentire come Cosimo, il Barone Rampante, pronto a sfidare le convenzioni sociali e abbracciare la natura incontaminata.

Messico, alla ricerca dei sensi: Il Messico è la terra di “Sotto il sole giaguaro“, un racconto che esplora il senso del gusto e la passione. Che tu sia alla ricerca di una riscoperta dell’amore o semplicemente di una nuova avventura culinaria, la gastronomia messicana ti farà innamorare. Assaporiamo piatti tradizionali che vanno ben oltre il piccante, e scopri perché la cucina messicana è Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità.

Massachusetts per le lezioni americane: Il viaggio alla scoperta dei luoghi del cuore di Italo Calvino si conclude in Massachusetts, con una tappa a Boston e un’escursione a Cambridge, sede di Harvard. Qui, lo scrittore ha tenuto le celebri Lezioni americane, una serie di conferenze che hanno esplorato il ruolo della poetica. Passeggia tra gli edifici in mattoni rossi, le biblioteche storiche e le suggestive chiese, e rifletti sulla straordinaria eredità di questo grande scrittore italiano.

