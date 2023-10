Ai World Travel Awards, Lisbona batte tutte le altre destinazioni urbane in Europa: ecco perché ha vinto la capitale portoghese

Lisbona, la pittoresca capitale portoghese situata sulle rive del fiume Tago, ha recentemente ottenuto un prestigioso riconoscimento come la “Miglior Destinazione Urbana d’Europa” durante la 30ª edizione europea dei World Travel Awards. L’evento si è tenuto a Batumi, in Georgia, e ha visto la partecipazione di figure di spicco nel settore del turismo provenienti da tutto il continente.

Il premio ha sottolineato la costante crescita e l’impegno di Lisbona nel promuovere la sua identità unica e le sue radici culturali. Carlos Moedas, sindaco di Lisbona e presidente dell’Associação Turismo de Lisboa (ATL), ha dichiarato con orgoglio: “Questo premio riconferma Lisbona come capitale del mondo. Negli ultimi due anni, Lisbona ha continuato ad essere una città che valorizza e promuove la sua identità unica e le sue tradizioni, premiati dalla recente nomina. Questo riconoscimento appartiene anche agli abitanti di Lisbona e contribuisce alla crescita dell’economia locale“.

Ricardo Clemente di Lisbon Quake, membro del consiglio direttivo dell’Associação Turismo de Lisboa (ATL), ha ritirato il premio e sottolineato l’importanza di un lavoro di squadra nell’ottenimento di questo prestigioso riconoscimento.

I World Travel Awards, spesso definiti gli ‘Oscar del Turismo‘, rappresentano un riconoscimento ambito nell’industria del turismo. Ogni anno, questi premi celebrano l’eccellenza delle destinazioni, delle strutture alberghiere, delle compagnie aeree e di altre entità legate al settore turistico. Sono un simbolo di qualità e prestigio per coloro che si distinguono nell’offerta turistica a livello mondiale.

Lisbona, ecco perché andare subito a visitarla

Il fatto che Lisbona abbia conquistato il titolo di Miglior Destinazione Urbana d’Europa è un risultato straordinario che riflette gli sforzi incessanti compiuti dalla città nel migliorare l’esperienza turistica per i visitatori. La città offre una vasta gamma di attrazioni, dalle stradine tortuose e affascinanti dei quartieri storici come Alfama e Bairro Alto, alle moderne installazioni culturali come il MAAT – Museo di Arte, Architettura e Tecnologia. La sua gastronomia, la musica del fado e l’ospitalità calorosa degli Alfacinhas contribuiscono a creare un’esperienza indimenticabile per i turisti.

Questo premio non solo riconosce il passato, ma stimola anche il futuro turistico di Lisbona. La città è destinata a rimanere un gioiello europeo per gli amanti del viaggio e un faro per l’innovazione e la cultura. Il turismo è fondamentale per l’economia locale e il riconoscimento ottenuto ai World Travel Awards servirà da trampolino di lancio per ulteriori investimenti e sviluppi nel settore.

Foto: Shutterstock