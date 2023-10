Grazie a una collaborazione innovativa tra Airbnb, Fremantle e RAI, è possibile prenotare una stanza nell’elegante palazzo, ma anche fare un salto nel mondo della fiction più famosa d’Italia.

I fan di Un Posto Al Sole potranno presto realizzare il loro sogno di vivere un’esperienza unica nel mondo della celebre serie televisiva italiana. Grazie a una collaborazione innovativa tra Airbnb, Fremantle e RAI, dal 17 ottobre sarà possibile prenotare una notte di soggiorno all’interno di Palazzo Palladini, la location iconica dove la serie TV è ambientata.

In realtà, Palazzo Palladini è meglio conosciuto come Villa Volpicelli, un elegante edificio risalente al Seicento situato nel quartiere di Posillipo, con vista panoramica sul Golfo di Napoli. La notizia è stata annunciata oggi, e si tratta di un’opportunità senza precedenti per i fan, che da oltre 25 anni seguono le vicende dei personaggi di Un Posto al Sole.

Un soggiorno che è un tuffo nel mondo di Un posto al sole

Non si tratta infatti di un soggiorno come un altro. Per i milioni di fan che da oltre 25 anni seguono le vicende dei protagonisti, il confine tra realtà e finzione non è mai stato così sottile. Nel corso degli ultimi episodi andati in onda, uno dei personaggi decide di mettere in affitto su Airbnb una stanza all’interno del suo appartamento, conosciuto come La Terrazza.

E infatti due persone avranno davvero la possibilità di prenotare su Airbnb una stanza all’interno di Palazzo Palladini. Ad accogliere gli ospiti al loro arrivo ci sarà Raffaele, il celebre custode interpretato dall’attore Patrizio Rispo. «Il bello di Un Posto Al Sole è la sua connessione con la realtà. Per questo sono entusiasta di questa iniziativa, che mi permette di portare il mio personaggio fuori dallo schermo. E che dà la possibilità alle persone di entrarvi come comparse, diventando così parte della grande famiglia di Palazzo Palladini. Non vedo l’ora di accogliere i viaggiatori che prenoteranno il soggiorno e condividere con loro chicche e segreti della mia Napoli», ha dichiarato Rispo.

L’aperitivo di benvenuto e la cena

Dopo il check in con Raffaele, gli ospiti gusteranno un aperitivo di benvenuto sulla terrazza del palazzo e si faranno consigliare i luoghi da visitare nella città di Napoli. Il soggiorno include infatti una cena per due persone in una tipica pizzeria napoletana, dove gli ospiti potranno assaporare la vera pizza napoletana. Inoltre, avranno l’opportunità unica di visitare gli studi dove viene girata la serie e persino recitare come comparse in un episodio futuro.

La notte si concluderà in dolcezza con una colazione speciale consegnata direttamente dalla celebre pasticceria locale. Questa iniziativa offre ai fan la possibilità di vivere un’esperienza coinvolgente, permettendo loro di immergersi completamente nell’universo di Un Posto al Sole e di diventare parte della grande famiglia di Palazzo Palladini.

Le prenotazioni per questa esperienza unica saranno aperte a partire dal 17 ottobre 2023 alle ore 11:00 sul sito www.airbnb.it/unpostoalsole. Il costo del soggiorno per una notte per un massimo di due persone è di soli 10 Euro. Gli ospiti sono responsabili del proprio trasferimento da e per Napoli.