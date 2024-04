Svelato in anteprima a COMICON Napoli, e disponibile dall’11 ottobre, ‘Tutto un altro Lupo Alberto’ celebra i primi 50 anni del personaggio ideato da Silver.

Lupo Alberto spegne le sue prime cinquanta candeline con una nuova generazione di artisti e di lettori. Gigaciao (neonata casa editrice indipendente di Sio, Dado, Fraffrog e Giacomo Bevilacqua) ha infatti annunciato il lancio di Tutto un altro Lupo Alberto. Si tratta di una raccolta di avventure fresche e coinvolgenti del celebre personaggio, realizzate da talentuosi artisti contemporanei.

Cover da Ufficio Stampa

Il volume, presentato in anteprima al COMICON Napoli e in uscita il prossimo 11 ottobre, vuole essere un omaggio al passato e una celebrazione del presente che inalterata la magia delle storie di Lupo Alberto. Grazie alla cura di Lorenzo La Neve e Silver, e al contributo di artisti come Dottor Pira, Fraffrog, Sio e molti altri, i lettori avranno l’opportunità di immergersi in nuove peripezie del Lupo più indipendente del fumetto italiano.

Questa iniziativa testimonia l’importanza di passare il testimone alle nuove generazioni, garantendo loro l’opportunità di scoprire e apprezzare il fascino dei fumetti attraverso un’icona intramontabile come Lupo Alberto. Gigaciao invita, quindi, tutti a partecipare a questa festa speciale, promettendo una torta ricca di sorprese e pagine colorate. Senza dimenticare le gommose alla frutta per un’esperienza ancora più gustosa.

Immagini da Ufficio Stampa