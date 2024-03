La casa editrice BAO Publishing annuncia un nuovo podcast dedicato ai fumetti scritto e condotto da Michele Foschini.

Si intitola Fortezza Fumetto il nuovo podcast di BAO Publishing dedicato a tutto ciò che attiene al mondo della narrativa disegnata. Scritto e condotto da Michele Foschini, vedrà la partecipazione di ospiti italiani e internazionali e sarà suddiviso in gruppi tematici di episodi.

Grafica da Ufficio Stampa

“Da anni ci domandavamo come condividere una quantità di esperienza professionale e di know how tecnico che siamo certi potrebbero essere utili a chi ci segue”, afferma la casa editrice annunciando il progetto. “E di certo potrebbe interessare i più curiosi, tra quanti si interessano di fumetto. La formula del podcast ci è sembrata la più adatta a racchiudere la nostra visione del mondo del fumetto, aprendoci anche a contributi esterni, contaminazioni, nuovi spunti”.

LEGGI ANCHE: — BSMT passa dal cinema: tutti gli ospiti di Gianluca Gazzoli

Registrato nel nuovo studio della redazione BAO a Milano, Fortezza Fumetto è si promette di esplorare e divulgare il mondo del fumetto grazie all’interazione con autrici, autori, librerie, biblioteche, lettrici, lettori e i membri stessi del team BAO Publishing. L’obiettivo finale? Parlare a chi pubblica, chi crea, chi vende e chi legge fumetti… o vorrebbe farlo.

In arrivo una nuova puntata ogni due settimane e il primo episodio è già disponibile. Fortezza Fumetto si ascolta su: Spotify, Apple Podcasts, Spreaker, iHeartRadio, Amazon Music, Deezer, Podcast Addict e Podchaser.

Grafica da Ufficio Stampa