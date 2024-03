Gianluca Gazzoli porta live il suo podcast al cinema con una puntata ricca di ospiti, da Pablo Trincia a Ghemon. I dettagli.

Il podcast di successo di Gianluca Gazzoli arriva al cinema, precisamente al The Space Cinema di Bologna, per una puntata live ricca di ospiti. Per la prima volta Passa dal BSMT – ideato e condotto da Gianluca diventa eccezionalmente BSMT passa dal cinema con un appuntamento fissato per martedì 26 marzo alle 20:30. L’episodio speciale vedrà coinvolte personalità straordinarie provenienti da mondi diversi, dallo sport alla musica, passando per il cinema, i podcast e la televisione.

A raccontarsi, in una chiacchierata diretta e senza filtri, saranno il cestista Marco Belinelli, il giornalista e autore Pablo Trincia, l’attore e scrittore Marco Bocci e il cantautore Ghemon. In apertura di serata, inoltre, il creator digitale novarese Turbopaolo. Questo primo appuntamento live di Passa dal BSMT vuole essere l’occasione per tuffarsi in un viaggio ricco di storie e aneddoti tra le vite e le passioni dei protagonisti. E non mancheranno emozioni e spunti di riflessione, da rivivere poi – in ogni momento – grazie al podcast.

Passa dal BSMT è diventato rapidamente uno dei podcast più ascoltati d’Italia, permettendo a Gianluca Gazzoli di far conoscere al pubblico le più importanti personalità con un unico denominatore comune. Ovvero qualcosa di speciale da poter condividere. E i numeri premiano la scommessa: oltre 150 milioni di visualizzazioni su Youtube e oltre 350k iscritti. E ancora, oltre 8 milioni di ascolti su Spotify (dove ha raggiunto più volte il primo posto nella classifica “Top Podcast” ), oltre 8,5 milioni di like su TikTok e dai 4 ai 5 milioni di utenti attivi ogni mese su Instagram.

Le puntate di Passa dal BSMT sono disponibili ogni lunedì e giovedì su YouTube, Spotify e tutte le principali piattaforme di streaming podcast.

