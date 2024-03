In 10 puntate si sfatano i falsi miti e si approfondiscono le mode alimentari del momento

Come si leggono le etichette degli alimenti? Cosa è una proteina? Quanto è efficace il digiuno a intermittenza? I superfood esistono davvero? Gli zuccheri sono il male assoluto? A queste e tantissime altre domande rispondono l’esperta in nutrizione Elena Casiraghi e la “sportiva della domenica” Alessandra Patitucci nel nuovo podcast “Buono a Sapersi”, prodotto da OnePodcast e disponibile dal 20 marzo su tutte le principali piattaforme di streaming audio.

Una serie podcast in 10 puntate dedicata a chi vuole conoscere davvero e approfondire i temi legati alla salute e al benessere, per capire cosa c’è dietro alle mode alimentari del momento, se esistono davvero regimi alimentari miracolosi per vivere fino a cent’anni o scorciatoie per raggiungere il peso forma. Un viaggio settimanale – in uscita ogni mercoledì – per diventare sempre più consapevoli di quello che mangiamo e di cosa serve realmente al nostro corpo per uno stile di vita davvero sano.

Buono a sapersi, con Elena Casiraghi e Alessandra Patitucci

Ad accompagnare gli ascoltatori in questa avventura saranno Elena Casiraghi, ricercatrice, scrittrice e divulgatrice scientifica, specialista in Nutrizione e Integrazione dello Sport dell’Equipe Enervit, docente di Teoria e Metodologia dell’Allenamento al Corso di laurea in Scienze Motorie presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Pavia, con un passato da atleta nella pallanuoto, nel canottaggio e nel triathlon, e la speaker radiofonica Alessandra Patitucci, “sportiva della domenica” da sempre appassionata di salute, benessere e sport, entrambe parte della squadra di Deejay Training Center, il programma di Radio Deejay dedicato a chi si allena.

“Buono a Sapersi” vuole essere una guida consapevole e soprattutto semplice per capire meglio come destreggiarsi tra informazioni molto spesso contraddittorie tra di loro. In ogni episodio si partirà da un’esperienza personale di Elena o di Alessandra, che con leggerezza, ma in modo rigoroso, cercheranno di fare chiarezza nella giungla di notizie che ogni giorno ci arrivano sul tema benessere, in cui si dice tutto e il contrario di tutto.

Puntate e sinossi

Nella prima puntata le due conduttrici affrontano il tema delle proteine, dove si trovano e in quali quantità, quanto bisogna assumerne perché il nostro corpo abbia dei benefici e come inserirle in un’alimentazione bilanciata sfatando anche alcuni miti sui prodotti iperproteici, mentre la seconda puntata affronterà il tema dell’uso degli integratori. Quando servono davvero? E solo per chi fa sport o anche per chi non lo fa? Le due protagoniste faranno una panoramica chiara e puntuale su vitamine, aminoacidi, proteine, potassio, magnesio, ferro per sapersi orientare non solo nell’acquisto degli integratori corretti, ma anche nella scelta degli alimenti da mettere nel piatto per avere un giusto apporto di tutti quegli elementi di cui il nostro corpo necessita.

“Buono a Sapersi” è un podcast scritto da Elena Casiraghi e Alessandra Patitucci con Viola Afrifa, prodotto da OnePodcast, disponibile dal 20 marzo, ogni mercoledì con una puntata inedita, sull’app OnePodcast e su tutte le principali piattaforme di streaming audio(Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcasts).