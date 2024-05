Al Salone del Libro di Torino, Leo Ortolani presenta ‘Gli Infallibili’ (Panini Comics), disponibile dal 9 maggio.

Al Salone del Libro di Torino 2024 Leo Ortolani ha presentato Gli Infallibili (Panini Comics), la sua nuova saga. Il primo capitolo, La bambola assassina!, sarà disponibile in fiera, edicola, fumetteria e su Panini.it a partire da giovedì 9 maggio, ed è il primo di sei episodi che usciranno a cadenza mensile.

Leo Ortolani è pronto a portare tutti i lettori in una nuova atmosfera ricca di cinismo e ironia, con al centro bambole assassine e scienziati oltre ogni morale. In un mondo così maschile come quello de Gli Infallibili, un’agenzia composta da soli uomini, occorre un cambiamento deciso. A portarlo è la signora Paul, un’agente in transizione che affiancherà l’agente London, il collega più maschilista di tutti, nelle indagini su una serie di misteriosi omicidi. Tra auto d’epoca e club esclusivi, toccherà proprio al signor London e alla signora Paul introdursi in incognito nel giro del giocattolo per adulti definitivo.

«Gli Infallibili nasce dalla serie Gli Infallibili tre. – dice Leo Ortolani – È il prosieguo della serie Agente Speciale, basata su un club esclusivo di agenti speciali che arrivano quando la situazione non è più normale. In questo caso, la storia trae spunto dalle serie tv degli anni ’60 e ’70. Come altre volte, quello che mi ha forgiato da ragazzo torna da adulto attraverso le opere che riproduco, utilizzando elementi delle serie e mescolandoli con un sentire del 2024 e tematiche attuali».

Chiediamo a Ortolani come mai abbia scelto di inserire nella trama elementi come machismo/maschilismo e quello della transessualità. «Troverete machismo e maschilismo. – risponde – Mi chiedono come mai e rispondo che credo sia divertente mescolare e vedere l’effetto che fa».