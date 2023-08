Ideata e sviluppata dal pluripremiato studio di game design We Are Müesli, Ludmilla è una escape room dedicata a Italo Calvino.

Passeggiando tra gli spazi di Festivaletteratura – a Mantova dal 6 al 10 settembre – sarà possibile imbattersi in una escape room dedicata a Italo Calvino. Sono trascorsi 100 anni dalla nascita dello scrittore (nato a Cuba nel 1923) e una celebrazione era dovuta: We Are Müesli – pluripremiato studio di design indipendente fondato da Claudia Molinari e Matteo Pozzi – ha così ideato l’omaggio perfetto, ludico e immersivo.

L’escape room si chiama Ludmilla. Un nome non casuale: Ludmilla è la Lettrice, la protagonista femminile di Se una notte d’inverno un viaggiatore. E ora è anche un’esperienza ludica interattiva al centro di Calvino in gioco, l’omaggio pensato da Festivaletteratura per celebrare il centenario della nascita di Italo Calvino. «Si tratta sì di un’escape room ma, a differenza di altre esperienze del genere, qui non sarà necessario misurarsi con stanze buie e combinazioni impossibili quanto, piuttosto, attraversare un sogno fatto di parole, immagini e interazioni», spiegano Claudia e Matteo.

Ludmilla è un’avventura onirica nelle atmosfere di questo romanzo sul piacere di leggere romanzi, che inizia quando il Lettore spegne la luce dopo aver finito di leggere l’ultima pagina di Se una notte d’inverno un viaggiatore.

Ludmilla: come si gioca nella escape room su Italo Calvino

Come nel romanzo di Calvino, giocatrici e giocatori (che possono accedere all’escape room in gruppi composti da 2 a 6 persone) si troveranno di fronte a dieci incipit di altrettanti libri, che li porteranno a cimentarsi in una serie di enigmi la cui soluzione permetterà loro di concludere questa esperienza fuori dall’ordinario. A guidarli, anche le voci dei musicisti Adele Altro e Marco Giudici (Any Other). Per sfidare Ludmilla, disponibile presso il Liceo Virgilio da sabato 2 a domenica 10 settembre, non è necessario aver già letto il romanzo o conoscere a fondo l’opera dell’autore. Anzi, l’obiettivo dell’escape room è proprio quello di far venire voglia di leggere Se una notte d’inverno un viaggiatore a chi non l’ha mai letto e offrire nuove prospettive a chi invece lo conosce già.

A fianco dell’escape room, si trova una sala completamente dedicata all’autore, organizzata da Festivaletteratura con la collaborazione del Laboratorio Calvino, la Fondazione Alberto e Arnoldo Mondadori e numerosi altri archivi e istituzioni culturali, in cui sarà possibile partire per un viaggio alla scoperta (o riscoperta) di Italo Calvino attraverso libri, documenti, recensioni di giornali, interviste, video.

Sarà possibile acquistare i biglietti per Ludmilla attraverso la biglietteria online di Festivaletteratura da mercoledì 30 agosto per i soci Filofestival e da venerdì 1 settembre per tutti gli altri visitatori. Per info e biglietti www.festivaletteratura.it. Per tutte le info sull’escape room https://wearemuesli.it/it/our-games/ludmilla/.