Sono in arrivo MGA’s Miniverse Make It Mini Potions e MGA’s Miniverse Make it Mini The Lord of the Rings: tutti i dettagli.

Una grande novità è in arrivo in casa MGA Entertainment, una delle aziende private di giocattoli e intrattenimento più grandi e in crescita al mondo. Grazie alla collaborazione con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP), il popolare brand di mini-prodotti da collezione Miniverse, si arricchisce di due nuove collezioni ispirate all’amatissima saga di Harry Potter e alla trilogia di successo Il Signore degli Anelli per la gioia dei veri appassionati di fantasy.

«MGA è orgogliosa di annunciare che il suo successo globale Miniverse Make it Mini, produrrà linee da collezione tutte nuove grazie alla rinnovata collaborazione con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products», ha detto Isaac Larian, fondatore e CEO di MGA Entertainment. «Gli amanti delle miniature, i collezionisti, gli appassionati della cultura pop e i fan di Harry Potter e de Il Signore degli Anelli si divertiranno a realizzare e mettere in mostra le loro creazioni. – continua – E non è finita qui, c’è molto altro in arrivo… Stay tuned!».

Miniverse: pozioni e capsule

Per incontrare i magici gusti del fandom, Miniverse Make it Mini Potions di MGA presenta una collezione iperrealistica che replica in versione mini i popolari oggetti e manufatti degli amati film di Harry Potter. La prima serie della nuova collezione permetterà ai fan di scoprire, aprendo la misteriosa capsula rotonda, un contenuto ispirato al mondo dei maghi, per creare pozioni che potranno essere poi trattate con gli UV o sotto la luce del sole per una conservazione duratura. Ideata per streghe, maghi ma anche babbani, Miniverse Make it Mini Potions presenta 15 diversi prodotti, di cui 12 di base e 3 rari in edizione limitata. Tra le pozioni si distinguono la celebre Pozione Polisucco e l’oscura Pozione Antilupo e altre ancora che i veri fan della saga non esiteranno a riconoscere. Punti alla Casa di chi riesce a creare il mix di pozioni Miniverse più creativo!

Ma c’è di più! I fan della Terra di Mezzo apprezzeranno anche la misteriosa capsula che comprende mini-pezzi da comporre a tema Il Signore degli Anelli. All’interno si trovano gli ingredienti per creare la propria personale replica in miniatura delle armi più iconiche presenti nel film. Questi mini-pezzi, curati nel dettaglio e del tutto realistici, possono essere anch’essi trattati con gli UV o con la luce del sole per poterli esporre in modo permanente e si presentano in 15 magnifici stili, tutti da collezionare.

Per scoprire queste novità della linea Miniverse non resta che aspettare l’autunno 2024 quando i nuovi prodotti saranno disponibili nei negozi e sugli store digitali!