Quattro content creator si sono sfidati in una incredibile e avventurosa partita di Risiko: ecco come è finita

Chi non ha mai passato un lungo pomeriggio di festa giocando a Risiko? Se fate parte degli appassionati del gioco di strategia, vi piacerà molto il reportage dell’avventura di Camihawke, Alice Venturi, Guglielmo Scilla e Claudio Di Biagio, quattro content creator protagonisti di una straordinaria partita a Risiko!, la più grande ed esclusiva di sempre.

I quattro influencer si sono sfidati in intense partite su una plancia di gioco senza precedenti, ovvero il mondo reale. L’esperienza è stata unica, trasformando il celebre gioco di strategia in una realtà coinvolgente.

Risiko nel mondo reale, il percorso

La straordinaria avventura è partita dall’aeroporto di Milano Malpensa, dirigendosi verso la prima tappa, Bangkok. La città ha offerto luoghi suggestivi, mescolando storia e modernità, dal Tempio del Buddha sdraiato ai mercati iconici. Questo ha dato il via a una serie di emozionanti sfide in alcuni dei territori più noti della plancia di RisiKo!, attraversando il Vietnam con la sua capitale Hanoi e la celebre baia, per poi arrivare in Indonesia e sfidarsi nell’incantevole isola di Bali, circondata dalle immense risaie e foreste abitate dalle scimmie dalla coda lunga.

La coppia vincente della “partita di RisiKo più grande di sempre” è stata Camihawke e Alice Venturi, che hanno sconfitto in numerose occasioni i loro compagni di viaggio Guglielmo Scilla e Claudio Di Biagio.

Il regista e conduttore di reportage di viaggio Gabriele Saluci, fondatore di Sto Gran Tour, è stato la guida virtuale di questo incredibile reality game. L’avventura, raccontata in tempo reale sui social e seguita da oltre 5 milioni di persone, è stata un’occasione per far scoprire agli appassionati di RisiKo! la cultura, i suoni, i colori e le meraviglie di alcuni dei territori più iconici della plancia italiana.