L’iconica villa spagnola che compare nel 1° episodio della nuova stagione di ‘The Crown’ è su Airbnb: tutte le info.

The Crown è tornato su Netflix con la stagione più attesa, quella riguardante la morte di Diana, il fidanzamento di William e il matrimonio di Carlo e Camilla ed Airbnb delizia i fan più facoltosi ponendo in affitto la villa del primo episodio, lo Yellow Castle, a Puerto d’Andratx, in Spagna.

The Crown, ecco dove si trova la villa da sogno del primo episodio

Lo spazio

Le mura narcisi e una penisola rocciosa fortificano questa tenuta vicino a Puerto d’Andratx, dove una volta soggiornò la principessa Diana, anche se oggi la villa è accessibile via terra o via mare. I giardini – come anticipato – conducono a una piscina, a una vasca idromassaggio e a una terrazza con zone giorno e zone pranzo ombreggiate. Gli interni blu e bianchi sono freschi come una brezza marina. Esplora la grotta di roccia privata della proprietà e raggiungi il porto in auto fino a negozi e ristoranti. La casa principale ha 3 camere da letto e altre 3 sono nella pensione – tutti con bagno in camera.

La villa di The Crown consta anche – piccolo spoiler per chi non avesse ancora iniziato l’ultima stagione – di un pianoforte e può essere accessibile sia da mare che da terra.

I costi Su Airbnb

È possibile affittare lo Yellow Castle per minimo 7 notti alla modica cifra di 5000 euro a notte… Certamente una spesa minima di 35mila euro non è per tutti, ma il panorama, l’atmosfera e gli ampi spazi verdi li valgono tutti.

