A pochi giorni da Sanremo 2024 YAS!Games presenta ‘Hitster’, game a base di sfide musicali perfetto per divertirsi in occasione della kermesse.

A pochi giorni dall’edizione numero 74 del Festival di Sanremo, YAS!Games presenta Hitster, il party game musicale che trasforma una serata in una sfida musicale. Hitster unisce, infatti, il fascino dei giochi da tavolo con l’innovazione digitale, offrendo un’esperienza coinvolgente a ritmo di musica e mettendo alla prova le proprie conoscenze in materia.

Molto più di una semplice gara musicale, negli ultimi anni il festival è riuscito a catturare anche le generazioni più giovani, tra meme e sfide a FantaSanremo. Per il pubblico, ormai la gara dell’Ariston si è trasformata in un autentico rituale fatto di sana competizione e intrattenimento. Hitster offre un’esperienza di gioco ibrida e dinamica, in cui i giocatori sono chiamati a pescare una Carta Musicali e, attraverso un QR Code e un’App gratuita (su Apple Store e Google Play) hanno accesso a estratti di celebri hit musicali.

Foto da Ufficio Stampa Foto da Ufficio Stampa

Dallo smartphone, infatti, partiranno le note di una delle 300 celebri hit incluse nel gioco e il giocatore dovrà collocare correttamente le canzoni nella linea temporale, cercando di indovinare l’anno di uscita. Il primo giocatore che riesce a creare una sequenza cronologica di dieci brani vince la partita.

LEGGI ANCHE: — Apple e Sanremo: le playlist di Giorgia e Paola&Chiara

Hitster regala, quindi, un viaggio nel tempo alla scoperta dei successi italiani e internazionali che hanno fatto la storia della musica nell’ultimo secolo. Il modo perfetto per creare un’atmosfera divertente e intrattenere gli amici prima, durante e dopo il Festival di Sanremo.

Foto da Ufficio Stampa