I contenuti di Apple Music dedicati al Festival di Sanremo 2024: le playlist esclusive ‘Il mio Sanremo’ curate da Giorgia e Paola & Chiara.

Apple Music celebra la 74esima edizione di Sanremo con una sezione completamente dedicata al Festival della canzone italiana. I brani più amati dell’evento più importante per la musica italiana raccolti in tante playlist esclusive, a cui si aggiungono le inedite selezioni de Il mio Sanremo, curate in esclusiva per Apple Music da grandi protagonisti della storia del Festival: Giorgia e Paola & Chiara. Anche gli altri Servizi Apple si uniscono alle celebrazioni con spazi incentrati sul Festival.

In primo piano su Apple Music un’ampia offerta di playlist a tema Sanremo curate dal team editoriale di Apple Music:

Sanremo 2024 : le 30 canzoni che arricchiranno il palco dell’Ariston nel corso del 74esimo Festival di Sanremo, tra grandi nomi della musica italiana e sorprendenti esordi, disponibili per l’ascolto in Audio Spaziale con Dolby Atmos.

Sanremo: i vincitori , la playlist che riunisce tutti i vincitori del Festival della Canzone Italiana.

Sanremo: brani essenziali : una selezione di brani sanremesi più amati: perché Sanremo è Sanremo.

Sanremo anni '80: brani essenziali , la collezione di alcune delle canzoni presentate al Festival di Sanremo tra il 1980 e il 1989, diventate ormai veri e propri classici della musica italiana.

Sanremo anni '90: brani essenziali , alcuni dei brani entrati nella storia della musica italiana, presentati al Festival tra il 1990 e il 1999.

, alcuni dei brani entrati nella storia della musica italiana, presentati al Festival tra il 1990 e il 1999. Sanremo: le canzoni d’amore: il catalogo dedicato alle canzoni che hanno fatto emozionare il pubblico dell’Ariston, una vera e propria collezione dedicata a chi ama l’amore.

Il Mio Sanremo: le playlist di Giorgia e Paola & Chiara su Apple Music

A queste raccolte senza tempo, Apple Music aggiunge le inedite playlist Il Mio Sanremo che includono una selezione di brani scelti in esclusiva da Giorgia e Paola & Chiara, artiste che quest’anno saranno al Festival nelle inedite vesti di conduttrici.

«Queste sono alcune tra le canzoni di Sanremo che durante la mia crescita umana e artistica hanno composto i miei ricordi e che sono rimaste nella mia memoria musicale attraverso il tempo», ha commentato Giorgia. La playlist Giorgia: Il mio Sanremo è un vero è proprio viaggio di 15 brani nella storia del palco più celebre della canzone italiana, tra cui spiccano canzoni intramontabili come Donne di Zucchero e La Solitudine di Laura Pausini, fino ad arrivare a brani più recenti come ZITTI E BUONI dei Måneskin.

Paola & Chiara: il mio Sanremo racchiude invece la speciale selezione del duo dance pop più iconico della musica italiana. «Tutto ha avuto inizio a Sanremo e tutto è ricominciato a Sanremo. Non possiamo che amarlo profondamente. Un luogo dove la musica suona sempre non può che essere magico», dice il duo. Paola & Chiara hanno deciso di raccontare il loro Sanremo attraverso 16 brani memorabili, dalle note poetiche di Musica Leggerissima di Colapesce Dimartino all’irresistibile ritmo di Andromeda di Elodie, includendo i 5 successi che le hanno portate sotto i riflettori del palco dell’Ariston: In viaggio, Amici come prima, Per te, A modo mio e Furore.

I protagonisti di Sanremo e i loro consigli di visione su Apple TV+

Per celebrare Sanremo sull’app Apple TV è disponibile una raccolta di serie e film imperdibili scelti da tre artisti in gara. Alessandra Amoroso, Angelina Mango e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro hanno condiviso con Apple TV+ i loro Apple Originals preferiti: una selezione firmata disponibile in esclusiva su Apple TV+.

Sanremo è anche su Apple Podcast

Su Apple Podcast è disponibile una selezione di podcast per rimanere aggiornati sulle ultime notizie da Sanremo, ma anche approfondimenti e curiosità sulla musica italiana e i suoi protagonisti.