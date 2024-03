Tra i momenti clou della seconda tappa di ‘Pechino Express’, la ‘tecnica dello svenimento’ con cui I Fratm hanno cercato passaggio in auto.

Prosegue il viaggio di Pechino Express lungo la Rotta del Dragone, tra bellezze paesaggistiche e missioni più o meno impossibili. Nella seconda tappa dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, le coppie in gara hanno percorso in totale 180 chilometri nel Vietnam del Nord. La distanza che separa Lang Son a Cao Bang, città a una manciata di km dal confine con la Cina, in un cammino che ha toccato anche Dong Dang, Hung Viet e Phúc Sen.

Al traguardo di puntata, il conduttore Costantino Della Gherardesca e l’inviato speciale Fru hanno decretato la coppia vincitrice, quella composta da Fabio ed Eleonora Caressa. E soprattutto hanno annunciato la prima eliminazione di questa stagione: a lasciare la compagnia – a sorpresa dopo la vittoria della prima puntata – sono I Romagnoli, Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi.

Sette coppie si qualificano così per la tappa numero 3 di Pechino Express, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Tra sette giorni, giovedì 21 su Sky e in streaming su NOW, arriverà infatti una nuova coppia. Si tratta delle 19enni Megan Ria e Maddalena Svevi, amiche da cinque anni quando si conobbero ad uno stage di danza e da allora inseparabili, che l’anno scorso hanno frequentato insieme la scuola di Amici.

Agguerrite e competitive, Megan e Maddalena saranno la coppia delle Ballerine: pronte a tutto, per potersi inserire da protagoniste all’interno della corsa dovranno necessariamente sconvolgere gli equilibri tra le altre coppie già provate da due tappe faticose. Come si inseriranno nel gruppo?

